Ветерану Великой Отечественной войны Зинаиде Шкуратовой - 96 лет

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Ушла на фронт добровольцем, 17-летней девочкой окончила военно-медицинские курсы и стала санинструктором. Сотни раненых бойцов вынесла на своих хрупких плечах медсестра Зинаида Шкуратова. Среди ее многочисленных наград - ордена Красной Звезды и Отечественной войны, медали «За Отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией». После войны Зинаида Федоровна продолжила свой трудовой путь во вневедомственной охране, после чего вышла на заслуженный отдых.Как всегда, гостеприимный дом ветерана был полон гостей. Поздравить Зинаиду Федоровну пришли бывшие сослуживцы, сотрудники управления вневедомственной охраны Росгвардии. Ребята из социального приюта «Ровесник», для которых Зинаида Федоровна уже много лет любимая бабушка, подготовили настоящий концерт.- Для нас большое счастье, что в рядах Росгвардии есть ветераны, свидетели Великой Победы. Те, кто дарит потомкам живую память о минувших событиях. Мы в неоплатном долгу перед ними и сделаем все, чтобы подвиг поколения победителей жил в веках, - сказал в поздравлении начальник управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор полиции Александр Эсауленко.Тягот и лишений, выпавших на долю Зинаиды Федоровны, хватило бы на несколько человеческих судеб, но, несмотря на это, она смогла сохранить оптимизм, уникальное чувство юмора, а ее удивительному жизнелюбию могут позавидовать молодые сотрудники. В рамках года памяти и славы самарские Росгвардейцы основательно готовятся к празднику, организовывают спецпроекты и акции, приуроченные к юбилею Победы, где одной из главных героинь станет Зинаида Федоровна Шкуратова, передает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области