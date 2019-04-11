«Веснушка» объединит лучших студентов ссузов со всей области

110

Сюжет гала-концерта прост: весна, любовь и другие долгожданные события в жизни человека. Парень знакомится с девушкой, приглашает на свидание в театр, но опаздывает. Найти девушку в толпе не так уж просто: чтобы найти ее, придется изучить каждый закоулок – от буфета до сцены. Концерт объединит в себе 14 номеров, которые были выбраны из 245 представленных за все время фестиваля.Организатором фестиваля является МБУ г. о. Самара «Самарский Дом молодежи», учредителем – Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара, соучредителем – Министерство образования и науки Самарской области.География фестиваля в этом году расширилась: в нем приняли участие 25 ссузов из Самары, Тольятти, Нефтегорска, Богатого, Сергиевска, Кинеля, Сызрани, Чапаевска, Жигулёвска и сел Домашки, Обшаровки и Хворостянки. Также для студентов был организован отдельный конкурсный день, где молодые артисты смогли представить членам жюри творческие номера, которые не вошли в основной концерт ссуза, или номера из образовательных организаций, не участвующих в основной программе фестиваля. За все время фестиваля членами жюри больше сотни студентов были награждены дипломами и около 30 стали лауреатами.У участников гала-концерта есть возможность попасть на Всероссийскую студенческую весну: в этом году гала-концерт «Веснушки» будет оцениваться жюри Самарской областной студенческой весны, а это значит, что каждого номера есть шанс выйти на федеральный уровень. Также 5 номеров из ссузов попытают счастья на конкурсном дне Самарской областной студенческой весны, передает пресс-служба облправительства.Фото: СДМ