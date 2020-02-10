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Новости /  Общество /  Социум  

Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты

10 февраля 2020 22:21
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От смеха действительно сложно удержаться.
Ведущая программы ГТРК «Камчатка» (филиал ВГТРК) рассмеялась во время записи репортажа об индексации пособий для льготников, передает РБК. Видеозапись опубликовал телеканал 360.

Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб. При этом около 900 руб. из них можно будет потратить на медикаменты, 137 руб. — на приобретение путевки в санаторий «для профилактики основных заболеваний», а оставшуюся сумму — «на международный проезд к месту лечения и обратно».

После этих слов ведущая засмеялась. «Хорошо, что я не в прямом эфире. Я, честно, очень старалась не засмеяться на этом моменте. Вы это читали?» — сказала ведущая.

Директор камчатского филиала ВГТРК Алексей Костылев заявил изданию «Подъем», что в отношении ведущей, а также сотрудников, которые разместили это видео в Сети, никаких мер пока принято не было. «Пока никто ни за что не наказан. Найдутся виновные, и будут какие-то наказания. Пока никаких предложений по наказанию для [ведущей] Александры у меня нет», — сказал он. Костылев также добавил, что уже известно, кто именно опубликовал видео.

В пресс-службе ВГТРК не ответили на запрос РБК.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля. В 2020 году индексация соцвыплат составит 3%. Увеличение помощи коснется ветеранов боевых действий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидов, семей с детьми и граждан, застрахованных от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.


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Комментарии


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