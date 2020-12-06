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Вдова Олега Табакова призналась, что он не оставил наследства своей первой семье

6 декабря 2020 17:05
28
Вторая супруга режиссёра рассказала о его завещании и отношениях со старшими детьми.

Художественный руководитель "Табакерки" Олег Табаков в своей последней воле не упомянул детей от первого брака, передает Лайф. Об этом рассказала вдова режиссёра, актриса театра и кино Марина Зудина в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.

Зудина подтвердила, что только она вместе со своими детьми Павлом и Марией попала в текст завещания. Всё имущество режиссёра — загородный дом, легковой автомобиль и три московских квартиры — достались второй семье Табакова.

Олег Павлович знал, что сын Антон — самодостаточный и успешный человек. Мы были уязвимее, Олег Павлович хотел нас защитить

По её словам, у детей от первого брака Табакова, Антона и Александры, были напряжённые отношения с отцом из-за развода с их матерью Людмилой Крыловой.

Зудина отмела все слухи, связанные с тем, что она увела Олега Табакова из семьи. Актриса рассказала о том, что все были в курсе насчёт их отношений, и открытых претензий никто на сей счёт не высказывал. Тем более, по словам Зудиной, Табаков впоследствии восстановил отношения с Антоном и считал его самодостаточным человеком. Но с дочерью Александрой режиссёр примириться не успел.

Олег Табаков скончался два с половиной года назад на 83-м году жизни. Последние несколько месяцев он провёл в больнице. Врачи поставили ему диагноз "сепсис".

 

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов / Лайф

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Комментарии

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Он отметил, что переход на эту схему убил второй дивизион и убивает ФНЛ. Спорт в регионе
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Леонид Симановский: В принятом федеральном бюджете-2021 год нам удалось решить все важные для людей задачи
3 декабря 2020  12:47 
Леонид Симановский: В принятом федеральном бюджете-2021 год нам удалось решить все важные для людей задачи
2 декабря Совет федерации одобрил принятый Госдумой проект федерального бюджета на 2021 год.  Экономика региона
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Новости Тольятти
4 декабря 2020  15:17
Компания создает три вида антисептиков.
Резидент технопарка создал линейку антисептических средств на основе наносеребра
Компания создает три вида антисептиков. Новости Тольятти
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3 декабря 2020  10:22
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
Компания получила беспроцентный займ в 30 миллиона рублей. Новости Тольятти
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2 декабря 2020  16:52
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей.
LADA увеличила продажи автомобилей в ноябре 2020 года
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей. Новости Тольятти
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