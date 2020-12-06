Вдова Олега Табакова призналась, что он не оставил наследства своей первой семье

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Художественный руководитель "Табакерки" Олег Табаков в своей последней воле не упомянул детей от первого брака, передает Лайф. Об этом рассказала вдова режиссёра, актриса театра и кино Марина Зудина в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.

Зудина подтвердила, что только она вместе со своими детьми Павлом и Марией попала в текст завещания. Всё имущество режиссёра — загородный дом, легковой автомобиль и три московских квартиры — достались второй семье Табакова.

Олег Павлович знал, что сын Антон — самодостаточный и успешный человек. Мы были уязвимее, Олег Павлович хотел нас защитить

По её словам, у детей от первого брака Табакова, Антона и Александры, были напряжённые отношения с отцом из-за развода с их матерью Людмилой Крыловой.

Зудина отмела все слухи, связанные с тем, что она увела Олега Табакова из семьи. Актриса рассказала о том, что все были в курсе насчёт их отношений, и открытых претензий никто на сей счёт не высказывал. Тем более, по словам Зудиной, Табаков впоследствии восстановил отношения с Антоном и считал его самодостаточным человеком. Но с дочерью Александрой режиссёр примириться не успел.

Олег Табаков скончался два с половиной года назад на 83-м году жизни. Последние несколько месяцев он провёл в больнице. Врачи поставили ему диагноз "сепсис".

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов / Лайф