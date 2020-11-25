Вчера Ozon вышел на IPO и заработал почти $1 миллиард. Говорят, это сумасшедший успех

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Компания разместила 33 млн акций по цене $30 за штуку на бирже NASDAQ. В первый день торгов акции Ozon выросли на 42%,до $42,85 и сейчас торгуются на уровне $40. Капитализация Ozon достигла $7,1 миллиарда, передает iphones.ru со ссылкой на РБК.

На московской бирже акции стартовали с отметки 2395 рублей. В первые минуты торгов их цена увеличилась до 2820 рублей.

Глава Ozon Александр Шульгин заявил, что в компании довольны результатами размещения. Привлеченные средства компания планирует направить на развитие бизнеса.

"Мы убыточная компания и останемся такой еще пару лет, потому что рынок активно растет и нужно инвестировать", - Александр Шульгин, генеральный директор Ozon.

Baring Vostok, старейший акционер Ozon, назвал «сумасшедшим успехом» IPO компании на американской и российских биржах.