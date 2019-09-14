Важные итоги XXI Поволжской агропромышленной выставки для Научно-образовательного центра Самарской области

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13 сентября площадку Научно-образовательного центра Самарской области на XXI Поволжской агропромышленной выставке в п. Усть-Кинельский посетили высокопоставленные гости. Так, заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерациипередал участникам и гостям мероприятия приветствие министра. «За свою многолетнюю историю выставка стала эффективной площадкой для распространения передового опыта, демонстрации современных аграрных технологий, а также расширения межрегиональных и международных связей», – подчеркнул в своём обращении глава ведомства.Повышенный интерес к Научно-образовательному центру Самарской области (НОЦ) Максима Увайдова объясняется тем фактом, что он входит в состав Совета научно-образовательных центров мирового уровня, созданного Правительством Российской Федерации в июле этого года. Совет курирует вопросы отбора и координации деятельности центров в целях предоставления им грантов в форме субсидий из федерального бюджета и является постоянно действующим межведомственным органом. Состав Совета утверждается правительством Российской Федерации по представлению министерства науки и высшего образования Российской Федерации.В свою очередь, генеральный директор АНО «Институт регионального развития», управляющей компании НОЦ, советник губернатора Самарской областиотметила в разговоре с заместителем министра, что в рамках выставки на базе Самарского государственного аграрного университета впервые проходит стратегическая сессия с молодыми учёными на тему внедрения проектов технологического характера университетов, входящих в состав НОЦ Самарской области, в сельское хозяйство. «Я думаю, что наша молодёжь даст прорыв в этом направлении», − выразила уверенность Ольга Михеева.Губернатор Самарской области, обходя экспозиции участников, отметил, что не мог пройти мимо площадки НОЦ, хотя в ближайшее время представится возможность более подробно остановиться на теме Научно-образовательного центра – в ходе инжиниринговой конференции, которая состоится 16-17 сентября. «Мы очень рассчитываем на ваш НОЦ», − поддержал беседу член Совета научно-образовательных центров мирового уровня Максим Увайдов. Такая поддержка со стороны представителя высшего межведомственного координационного органа, образованного правительством России для рассмотрения вопросов отбора научно-образовательных центров мирового уровня в регионах, как минимум вдохновляет и обязывает во что бы то ни стало держать поднятую планку. «Мы будем очень стараться», − подтвердила намерения руководитель АНО «Институт регионального развития» Ольга Михеева.На площадке агровыставки состоялось подписание соглашения о присоединении ФГБОУ ВО «Самарский государственный аграрный университет» к консорциуму НОЦ Самарской области. От нового партнера НОЦ на соглашении свою подпись поставил проректор по развитию самарского государственного аграрного университета: «Благодарим за то внимание, которое обращено в сторону нашего университета. Сегодня идёт речь о создании отдельного трека «Агротех» в рамках Научно-образовательного центра Самарской области, и это очень радует. Партнёрство всегда позволяет создавать по-настоящему интересные проекты. Мы показали представителю федерального министерства Максиму Увайдову наш интерактивный анатомический 3D-атлас коровы — разработку мирового уровня, созданную совместно с медуниверситетом. Если соединить огромный потенциал наших партнёров, других самарских вузов с нашими знаниями и компетенциями в области сельского хозяйства, то открывается много возможностей для их реализации, дело только за нами», − заключил Алексей Брумин.Уже в ходе подготовки к подписанию данного документа возникла идея о трехстороннем соглашении между АНО «Институт регионального развития», управляющей компании НОЦ Самарской области, СамГАУ и детским технопарком «Кванториум 63», который вошёл в пятерку лучших технопарков страны из 59 площадок федеральной сети технопарков. «Это соглашение судьбоносно и знаменательно тем, что впервые в состав консорциума зашла детская наука. Наука и должна выстраиваться с раннего возраста. Талантливые дети – это драйверы развития, ведь для них и их мыслительных возможностей не существует границ, для них открыт весь мир. За этим поколением Z, конечно же, будущее!» − подчеркнула Ольга Михеева, добавив, что уже обсуждается вопрос создания в регионе детской «Точки кипения».В соответствии с трёхсторонним соглашением, стороны договорились объединить свои интеллектуальные, трудовые, материальные и иные ресурсы в целях реализации задач и направлений деятельности НОЦ Самарской области. Партнёры скоординируют совместную работу по организационно-методологическому сопровождению проектной деятельности и включению детской науки в деятельность НОЦ. Подписание соглашения направлено прежде всего на формирование нового подхода к системе воспроизводства кадров.«Благодаря поддержке губернатора Дмитрия Азарова в отношении сети детских технопарков, мы имеем возможность продвигать науку среди детей не только в крупных городах области, но в сельских районах. Это позволяет собирать и подключать к взаимодействию все юные таланты губернии, − отметил руководитель детского технопарка «Кванториум − 63 регион», связывающий новые перспективы развития научных разработок среди детей со вступлением в НОЦ Самарской области. На стратегической сессии он рассказал об уникальном решении юных изобретателей, позволяющем добывать воду там, где нет грунтовых вод, что в перспективе может стать решением проблем для многих фермерских хозяйств. Дети смогли полностью реализовать полнофункциональный прототип и благодаря содействию главы округа уже привлечён инвестор для реализации проекта в промышленном масштабе.Соглашения, подписанные в рамках выставки, позволят расширить возможности и тематический охват Научно-образовательного центра Самарской области, благодаря формированию новых направлений развития в деятельности НОЦ − треков «АгроТех» и «Фуднет». Выстраивание взаимодействия между разными участниками – вузами и предприятиями − даст возможность аккумулировать эффект их деятельности, привносить инновации в сельское хозяйство, внедрять в реальное производство технологические разработки для аграриев. Все это, в конечном итоге, послужит обеспечению технологического прорыва в аграрной отрасли, позволит вывести российскую сельскохозяйственную продукцию, технологии и сервис на международной рынок, передает пресс-служба облправительства.