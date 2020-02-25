Важнейшим достоянием России в конституции могут быть названы дети

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— Дети являются важнейшим достоянием России, государство создаёт условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности, уважения к старшим, — рассказала Баталина о предлагаемой поправке.Также в основном законе может быть прописано, что государство признаёт "приоритет семейного воспитания детей". Однако обязанность государства по уходу за детьми, оставшимися без попечения родителей, также предлагается закрепить в конституции.Фото ru.freepik.com