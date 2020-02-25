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Новости /  Общество /  Социум  

Важнейшим достоянием России в конституции могут быть названы дети

25 февраля 2020 21:32
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А обязанность государства по уходу за детьми, оставшимися без попечения родителей, также предлагается закрепить в основном законе страны.
В основном законе страны может появиться поправка, предусматривающая определение детей как важнейшего достояния страны, передает life.ru. Об этом в ходе заседания рабочей группы по подготовке изменений в конституцию заявила депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина. Кроме того, в конституции можно было бы прописать и обязанности государства по отношению к детям, предложила она.

— Дети являются важнейшим достоянием России, государство создаёт условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности, уважения к старшим, — рассказала Баталина о предлагаемой поправке.

Также в основном законе может быть прописано, что государство признаёт "приоритет семейного воспитания детей". Однако обязанность государства по уходу за детьми, оставшимися без попечения родителей, также предлагается закрепить в конституции. 



Фото ru.freepik.com
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Комментарии


Социум
25 февраля 2020  21:32
А обязанность государства по уходу за детьми, оставшимися без попечения родителей, также предлагается закрепить в основном законе страны.
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