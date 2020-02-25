Важнейшим достоянием России в конституции могут быть названы дети
25 февраля 2020 21:32
117
— Дети являются важнейшим достоянием России, государство создаёт условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности, уважения к старшим, — рассказала Баталина о предлагаемой поправке.
Также в основном законе может быть прописано, что государство признаёт "приоритет семейного воспитания детей". Однако обязанность государства по уходу за детьми, оставшимися без попечения родителей, также предлагается закрепить в конституции.
Фото ru.freepik.com
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
25 февраля 2020 21:32
А обязанность государства по уходу за детьми, оставшимися без попечения родителей, также предлагается закрепить в основном законе страны. Социум
116
25 февраля 2020 18:56
Регионы оценивались по опыту в реализации проектов ГЧП и их вкладу в развитие институциональной среды и нормативно-правового обеспечения. Социум
172
25 февраля 2020 18:21
Он заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку. Социум
184
Здравоохранение
25 февраля 2020 20:18
Посол КНР в очередной раз опроверг информацию об искусственном происхождении возбудителя смертельно опасной болезни. Здравоохранение
168
25 февраля 2020 15:41
На Самарской областной клинической станции переливания крови состоялось праздничное мероприятие "Сдавая кровь, защищаешь жизни”. Здравоохранение
192
24 февраля 2020 16:54
Региональный Минздрав уже проводит проверку по данному факту. Здравоохранение
285
Новости медицины
29 января 2020 16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их. Новости медицины
667
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
455
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15362
Туризм
24 февраля 2020 17:37
Задача любого журнала о путешествиях заключается в демонстрации разнообразии мира и взаимосвязи всего живого на планете. Сегодня трэвел-СМИ отводится особая... Туризм
316
24 февраля 2020 17:37
Задача любого журнала о путешествиях заключается в демонстрации разнообразии мира и взаимосвязи всего живого на планете. Сегодня трэвел-СМИ отводится особая... Туризм
35
11 февраля 2020 13:16
Рейсы запустят уже с лета. Туризм
468
Образование
25 февраля 2020 17:07
К обучению студентов по авторским программам будут привлекаться ведущие специалисты региональных дирекций РЖД. Образование
179
25 февраля 2020 14:29
Ученые предлагают уничтожать больные клетки с помощью импульсного магнитного поля, создаваемого разработанной в университете установкой. Образование
272
22 февраля 2020 12:23
Речь идет об объектах, которые принадлежат образовательным учреждениям. Образование
494
Культура
25 февраля 2020 16:29
Впереди — более 8000 километров дороги и тысячи зрителей; 19 городов, 7 из которых впервые увидят выступление легендарного коллектива. Культура
182
25 февраля 2020 12:12В МХАТе им. Горького впервые за 15 лет открыли оркестровую яму благодаря гастролям Самарского театра оперы и балета
Был представлен спектакль «Три маски короля». Культура
230
24 февраля 2020 12:20
Все желающие могут принять участие в акции и фотосессии со сказочными героями и прирученными питомцами зоопарка. Культура
425
Мир домашних животных
25 февраля 2020 11:47Услуги зоогостиницы Мухтар в Самаре
С появлением собаки в доме у всех владельцев жизнь кардинально меняется. Теперь каждый день будет наполнен яркими моментами, скучать не придется, ведь... Мир домашних животных
46
14 февраля 2020 22:56
Приехав к родителям девушки в Сызрань четыре года назад, молодая пара взяла к себе в дом милого маленького котика. Мир домашних животных
101
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
381
Мода
7 февраля 2020 15:53Женский трикотаж. Модные платья и рубашки
Очень популярным предметом гардероба для многих женщин являются платье и рубашка. Мода
118
29 января 2020 10:26Как выбрать костюм ребенку на выпускной из детского сада?
При подборе детского наряда в детский детсад потребуется придерживаться целым рядом отличительных черт, для того, чтобы торжественный вечер помнился, как... Мода
110
20 января 2020 07:43Серебряные украшения – особенности
Ювелирные изделия, выполненные из серебра, наделены свойством магнетизма. Мода
151
Видео
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
418
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
864
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2822
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1205
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
2296
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1746
Фоторепортажи
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
314
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
527
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
599
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1328
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1835
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1860
Мероприятия