 Самарской области стартовала Полезная программа Федерального форума добровольцев Марафон #МыВместе

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В Самарской области в рамках ХIX Форума добровольцев и акции #МЫВМЕСТЕ стартовал Марафон добрых дел, который продлится до 10 декабря.

В рамках Федерального форума добровольцев «Марафон #МыВместе» проходит Полезная программа. Она уже стала традиционным мероприятием в сфере добровольчества. За время ее проведения волонтёры оказывают реальную помощь благотворительным фондам, некоммерческим организациям и государственным учреждениям по различным направлениям добровольческой деятельности. Такие мероприятия направлены на развитие социального, экологического, медицинского и других направлений добровольчества.

В ближайшие дни самарские волонтёры проведут мастер-классы по созданию и кастомизации одежды, мастер-класс по больничной клоунаде, акцию «Добрые уроки» для учеников старших классов, творческий концерт в Самарском государственном институте культуры, соберут корм, игрушки для животных и посетят приют «Лакшми», а также подведут итоги года. Во время программы будут организованы синхронные акции: точки сбора батареек, крышек и макулатуры для утилизации.

Стать участником любой акции, мастер-класса может каждый, достаточно просто выбрать интересующую программу и зарегистрироваться в группе Ресурсного центра добровольчества Самарской области ВКонтакте (vk.com/volsamara). Те люди, которые не смогут принять участие в программе, могут присоединиться и творить добрые дела сами. Нужно просто рассказать о них в социальных сетях и добавить хэштеги: #МарафонМЫВМЕСТЕ63, #МСО63, #МарафонМЫВМЕСТЕ_ПолезнаяПрограмма.

Марафон будет проходить в онлайн и офлайн форматах. В онлайн-программе запланировано проведение культурно-развлекательный мероприятий, торжественного вручения Премии «Доброволец России – 2020». В рамках офлайн-формата планируется масштабное празднование Дня добровольца в Самарской области. Все мероприятия будут организованы с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.