В Самаре реализуется комплекс мер по профилактике распространения вирусных инфекций в общественном транспорте

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В Самаре профилактике распространения вирусных инфекций в общественном транспорте уделяется повышенное внимание. Осенью растет заболеваемость гриппом и другими ОРВИ, что на фоне ослабления организма также может повысить риск заражения коронавирусом. Поэтому подчеркнем, что профилактические меры реализуются в комплексе.

«Для повышения иммунитета сотрудников – особенно тех, кто чаще других контактирует с пассажирами, то есть в первую очередь кондукторов и водителей – идет прививочная кампания. Персонал может сделать прививку от гриппа как в поликлиниках по месту жительства, так и по месту работы, что более удобно. Мы нацелены на то, чтобы в ближайшее время вакцинировать максимальное количество работников транспортной сферы города. Усилили разъяснительную работу. Как показывает практика, у тех, кто сделал противогриппозную прививку, даже в случае заболевания симптоматика длится 3-4 дня, а у тех, кто не участвовал в вакцинации – до 2-х недель. Поэтому принимаем все меры – нужно обезопасить людей от инфекций», - подчеркнул заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Юрий Тапилин.

Так, только на базе предприятий - МП «Трамвайно-троллейбусное управление», МП «Самарский метрополитен», «Самара Авто Газ» за неделю вакцинацию прошли уже около 1300 человек.

«В течение десяти лет я не ухожу на больничный. Думаю, что помогают прививки от гриппа, потому что формируется иммунная реакция и восприимчивость к вирусной инфекции значительно меньше. То, что предприятие заботится о нас, предлагая вакцинацию, это, конечно, важно. Однако нужно еще самим себя защищать – чаще обрабатывать руки, носить маски и перчатки. Это же в рейсе я говорю пассажирам», - рассказала кондуктор троллейбусов маршрутов №№ 7, 8, 4 и 15 Анна Курицына.

«В осеннюю прививочную кампанию мы включаемся ежегодно. В текущем году прививки сотрудникам начали делать с 8 сентября. Риск заразиться любой вирусной инфекцией высок, учитывая, что в каждом троллейбусе могут ехать до 75 пассажиров, а в самом компактном трамвае - до 118 человек. Мы ежедневно перевозим порядка 210 тысяч пассажиров. И наша задача – минимизировать риски посредством не только вакцинации, но и ношения средств индивидуальной защиты, а также постоянной дезинфекции подвижного состава», - пояснил директор МП г. о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов.

Чтобы пассажиры чувствовали себя в безопасности, все сотрудники обеспечены достаточным количеством защитных средств. С весны закупки не приостанавливаются. Так, за этот период МП «Трамвайно-троллейбусное управление» приобрело 15 тысяч масок и 20 тысяч пар перчаток. Кроме того, пополняются запасы «Хлорамина Б» - после мойки подвижной состав проходит дезинфекцию. Особенно тщательно обрабатываются сиденья, валидаторы, поручни, двери и другие контактные поверхности.

Напомним также, что согласно Постановлению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова масочный режим по-прежнему является обязательным в общественных местах, включая салоны общественного транспорта. Соблюдение масочного режима находится на усиленном контроле – рейды организуются с участием руководителей профильных городских департаментов (Департамента транспорта, Департамента по вопросам общественной безопасности), а также представителей транспортных предприятий. Помощь оказывают члены штаба Добровольной Народной Дружины г. о. Самара и при необходимости - представители органов внутренних дел. Ежедневно стараются охватить все виды общественного транспорта. Мониторинг проводится и в автобусах, следующих в дачных направлениях.

Проверки ведутся не только на основных дорогах с большим количеством маршрутов общественного транспорта, но и в отдаленных районах. Так, сегодня рейдовые мероприятия в Самаре начались с улицы Физкультурной – от троллейбусного депо № 2. В фокусе внимания – водительский и кондукторский состав и, конечно, пассажиры.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения персонал на линии нацелен на информирование пассажиров общественного транспорта о важности использования средств индивидуальной защиты - соответствующие инструктажи водителей и кондукторов проводятся перед каждой сменой. Пассажиров, которые без масок зашли в салон, убеждают немедленно ими воспользоваться. Нарушителям не продают билет и высаживают на ближайшей остановке. Во время сегодняшнего рейда такие случаи были.

Стоит отметить, что это – альтернатива штрафным санкциям, которые применяются в крайних случаях. Ведь основная задача – формирование у горожан сознательного отношения к соблюдению ограничений, постоянное разъяснение, зачем нужно продолжать им следовать. В частности, в замкнутом пространстве салонов автобусов, трамваев и троллейбусов, где нет такой циркуляции воздуха, как на улице, возможность инфицирования возрастает, если люди игнорируют маски и социальное дистанцирование.

Только в случае крайней необходимости участниками рейдов вызывается наряд полиции. На несознательных граждан могут быть составлены административные протоколы за неисполнение правил поведения. Согласно части 1 статьи 20.6.1 КоАП штрафы для граждан составляют от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей. Повторное совершение аналогичного административного правонарушения влечет наложение штрафа в гораздо большем размере: для граждан — от 15 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 300 до 500 тысяч рублей.

Наказание предусмотрено и для персонала транспортных предприятий. Сотрудники, которые во время рейсов находятся без масок, по итогам служебных проверок привлекаются, прежде всего, к дисциплинарной ответственности.

Обращаем внимание на то, что прививки, маски и другие средства и способы профилактики помогают снижать риски заражения, сдерживая распространение инфекций, включая коронавирусную. Это в первую очередь необходимо учитывать гражданам пожилого возраста, людям, имеющим хронические заболевания, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации