ВС объявил автомобильные номера с искажениями поддельными

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Верховный суд РФ постановил, что искажение на автомобильном номере, в результате чего возникает его неправильное прочтение, попадает под уголовную статью о подделке государственного регистрационного знака. Данное постановление было принято в четверг, 17 декабря.

Суд решил, что к подобным искажениям относятся: механическое удаление символа, выдавливание, подчистка номера или его подкраска. Также к использованию заведомо подложного знака относится установка номеров, которые отличаются от внесенного в регистрационные документы ТС.

Статья уголовного кодекса РФ «Подделка или уничтожение идентификационного номера ТС» предполагает штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы, а также лишение свободы сроком до 2 лет.

При езде на автомобиле без номеров штраф составляет до 5 тысяч рублей. Если номер изменен, водителя могут лишить прав на срок от 1 до 3 месяцев, передает samarskie-voditeli.ru.

Фото: samarskie-voditeli.ru