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Новости /  Общество /  Социум  

В забеге в честь Дня народного единства приняло участие более тысячи самарцев

4 ноября 2019 17:27
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К бегунам на этот раз присоединились несколько десятков любителей скандинавской ходьбы.
На самарской набережной завершился забег в честь Дня народного единства под девизом "В беге мы едины". Более тысячи участников вышли на старт дистанций длиной от 600 метров до 21 километра.

Соревнования "В беге мы едины" официально завершают беговой сезон в столице губернии. Финишерам, принявшим участие во всех забегах серии Volgaman — начиная с Космического забега в начале апреля и заканчивая стартом 4 ноября, — были вручены медали за приверженность спорту. А на вечер запланированы торжественное подведение итогов сезона и вечеринка.

Несмотря на морозную погоду, более тысячи человек вышли на старт дистанций. Дети в возрасте от 1 до 10 лет преодолели 600 метров. Затем прошли корпоративный и массовый забег на 3 км — здесь на старте присутствовало более 500 участников.

К бегунам на этот раз присоединились несколько десятков любителей скандинавской ходьбы, которые преодолевали ровно ту же дистанцию, но не бегом, а пешком с использованием палок для ходьбы.

В середине соревновательной программы прошел старт на 1586 метров под названием "Самарская миля". В нем также приняли участие несколько сотен бегунов. Многие использовали эту дистанцию для заминки или разминки перед длинным бегом.

Затем вышли на старт спортсмены, бегущие 10-километровую дистанцию и полумарафон — 21,1 км.

Участников соревнований напутствовала заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская. Она поздравила спортсменов с Днем народного единства и пожелала им спортивных успехов, передает vkonline.ru
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