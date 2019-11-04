В забеге в честь Дня народного единства приняло участие более тысячи самарцев
4 ноября 2019 17:27
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Соревнования "В беге мы едины" официально завершают беговой сезон в столице губернии. Финишерам, принявшим участие во всех забегах серии Volgaman — начиная с Космического забега в начале апреля и заканчивая стартом 4 ноября, — были вручены медали за приверженность спорту. А на вечер запланированы торжественное подведение итогов сезона и вечеринка.
Несмотря на морозную погоду, более тысячи человек вышли на старт дистанций. Дети в возрасте от 1 до 10 лет преодолели 600 метров. Затем прошли корпоративный и массовый забег на 3 км — здесь на старте присутствовало более 500 участников.
К бегунам на этот раз присоединились несколько десятков любителей скандинавской ходьбы, которые преодолевали ровно ту же дистанцию, но не бегом, а пешком с использованием палок для ходьбы.
В середине соревновательной программы прошел старт на 1586 метров под названием "Самарская миля". В нем также приняли участие несколько сотен бегунов. Многие использовали эту дистанцию для заминки или разминки перед длинным бегом.
Затем вышли на старт спортсмены, бегущие 10-километровую дистанцию и полумарафон — 21,1 км.
Участников соревнований напутствовала заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская. Она поздравила спортсменов с Днем народного единства и пожелала им спортивных успехов, передает vkonline.ru.
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