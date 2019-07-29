В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

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"Наиболее "горимыми" субъектами остаются республика Саха (Якутия), Красноярский край, Иркутская область", — уточняется в релизе.Из-за увеличения площадей пожаров в МЧС отмечают распространение задымлений на другие регионы Сибири и Дальнего Востока.Как ранее в понедельник сообщил первый замминистра ведомства Александр Чуприян, пожарами охвачено почти три миллиона гектаров тайги, спасатели фиксируют 500 очагов пожаров, причем их площадь увеличивается.Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, но дым распространяется и "качество жизни" в некоторых селах и городах ухудшается, добавил он.Фото: соцсети