В тольяттинском технопарке «Жигулевская долина» начал работу межрегиональный форум-совещание по развитию моногородов
15 июля 2019 15:45
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Выступая на пленарном заседании, Максим Орешкин отметил: «Абсолютно логично, что местом обсуждения стал Тольятти, самый крупный из моногородов страны. Мы собрались здесь, чтобы обсудить, как перезагрузить программу поддержки моногородов. Конечно, сегодня тема не настолько проблемная, какой она была 10 лет назад. Для развития моногородов уже многое сделано, но проблем еще достаточно, поэтому необходимо искать и новые подходы, и новые инструменты, такие, чтобы давать командам из моногородов реализовывать новые проекты, развивать свои города и двигать ситуацию вперед».
Отдельно Максим Орешкин отметил значение развития предпринимательства для диверсификации экономики моногородов. Здесь министр привел в пример Тольятти. «Занятость в сфере малого и среднего предпринимательства в Тольятти 51%. Это цифра, которая говорит о многом, – акцентировал внимание участников фоурма Максим Орешкин. – Тольятти, который исторически был привязан к одному крупному заводу, сейчас уже-город с большим количеством предприятий, инициативных людей, которые создают работу для себя и других людей, через свою активность меняют свой город и жизнь вокруг себя».
Глава региона Дмитрий Азаров поблагодарил Максима Орешкина за принятое решение о проведении форума на тольяттинской площадке: «Мы знаем, что благодаря мерам поддержки, особому статусу сегодня все моногорода развиваются темпами, как правило, опережающими другие муниципальные образования. Тольятти – яркий пример. Произошла колоссальная трансформация экономики города. Трудовой коллектив АВТОВАЗа был когда-то более 100 тысяч. И каждый второй житель был завязан на завод. Сегодня численность коллектива-около 36 тысяч и где-то 20% населения».
Дмитрий Азаров подчеркнул, что в этот непростой период трансформации крайне важными и оперативными оказались меры поддержки, которые были оказаны Президентом страны Владимиром Путиным. «Без этого вряд ли мы сегодня собрались здесь, в технопарке, который благодаря мерам поддержки был построен, – сказал Дмитрий Азаров. – Системная работа в рамках программы развития моногородов позволила на протяжении трех лет быть лидером роста экономики в регионе. Мы готовы показать, чего мы достигли за последние годы, у нас подготовлен ряд предложений по госпрограмме развития моногородов».
Напомним, что идея о проведении форума по развитию моногородов была озвучена губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым во время проведения заседания Правительственной комиссии по региональному развитию, которая прошла 18 июля в Москве. Предложение Главы региона поддержали члены комиссии и лично Максим Орешкин и заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко.
Форум-совещание будет проходить в течение всего дня. Участникам предстоит обсудить новую госпрограмму «Развитие моногородов», законодательное регулирование поддержки моногородов, новые инструменты для устойчивого развития моногородов и реализацию нацпроекта МСП в моногородах. Также на форуме будет работать выставка достижений резидентов технопарка «Жигулевская долина», тематические круглые столы и мастер-классы для начинающих бизнесменов. Итоги форума подведут на стратегической сессии «Будущее моногородов: новые инструменты и новые возможности».
«Сегодня будут презентованы новые меры господдержки, и фонд планирует расширить возвратную часть, будем уходить в основном займы. Та программа, которую мы презентуем, собрана по инициативе моногородов: более трех тысяч предложений пришло с городов, мы все это сверстали. И сегодня это будет озвучено, – рассказала заместитель председателя «Фонда развития моногородов» Ирина Макиева. – Фонд нацеливается на то, чтобы не только создавать рабочие места, но и изменять городскую экономику, городскую среду. Уже такие новые свежие приоритеты будут заложены в новом проекте госпрограммы», передает пресс-служба облправительства.
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