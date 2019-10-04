В тольяттинском СК "Труд" открыт зал бокса

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На торжественной церемонии открытия присутствовали заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская, чемпион Мира, обладатель Кубка мира, 3-х кратный чемпион Европы, 5-ти кратный Чемпион СССР В.А.Шишов, директор ГАУ «Арена» Александр Войтов, директор ГАУ СШОР «Ринг» Андрей Маменков.Зал полностью оборудован для тренировок начинающих спортсменов и профессиональных боксеров. Установлено два ринга, необходимое оборудование. В этом зале бесплатно будут заниматься около 200 воспитанников школы «Ринг».Ранее специализированные залы бокса появились в ФОКах «Молодежный», «Южный», «Орбита» в Самаре. Позже планируется открытие залов бокса в СК «Маяк» (Самара), ФСК «Лидер» и ФОК «Надежда» (Сызрань), передает пресс-служба минспорта СО.