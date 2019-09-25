В театре «СамАрт» начинается подготовка к третьей очереди реконструкции

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На этом этапе в культурном учреждении появится отгороженный театральный дворик со стороны улицы Льва Толстого, где будет организована летняя сцена, атриумное пространство для выставок и подземная парковка. Также планируется реконструкция двух камерных залов, создание театрального кафе, студии звукозаписи и основного входного узла со стороны Льва Толстого. Строительство, как ожидается, начнут в 2020 году.Победителю тендера предстоит доработать и скорректировать проектную документацию, разработанную ранее. На эти цели из бюджета Самарской области выделят 28,4 млн рублей. Заявки от участников принимают до 18 октября, а 28 октября выберут подрядчика. Заказчиком проекта выступает Управление капстроительства области.Фото из открытых источников