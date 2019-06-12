В сызранских водах рыбак поймал очень "страшную" рыбу, которую назвал быколинем
12 июня 2019 22:19
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Рыбина, действительно, имеет некоторое сходство с популярными бычком и линем, и рыбак в шутку предположил, что его улов - результат скрещивания двух пород, передает КТВ-ЛУЧ.
- Этот быколинь называется ротан, - сделал вывод один из пользователей сети. - Вкусная рыба. хоть и страшная, вырастает до килограмма, но обычно гораздо меньше.
Как отметили рыбаки, в волжских водах можно выловить иногда крупную особь ротана. Это активный хищник, который может нанести угрозы рыболовству, так как он поедает мальков ценных рыб. Однако многие рыбаки используют его в качестве наживки для крупных хищников.
Фото: соцсети/КТВ-ЛУЧ
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