В связи с работами по строительству инженерных сетей в Самаре будет временно ограничено движение транспорта по улице Шоссейной

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с продолжением работ по строительству инженерных сетей на территории города Самара с 00:00 1 июля 2019 года до 24:00 1 августа 2019 года будет ограничено движение транспорта по ул. Шоссейная на участке от ул. Народная до ул. Казачья.Кроме того, будет временно отменено движение троллейбусов по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 6 «Губернский рынок – Грозненская» - данная мера будет действовать с 00:00 24 июня 2019 года до 24:00 1 августа 2019 года.Также с 00:00 1 июля 2019 года до 24:00 1 августа 2019 года движение автобусов по ряду маршрутов - №№ 5д, 17, 32, 36, 48к, 48д, 92, 159, 168, 172, 199 – будет организовано по скорректированной схеме.С временными схемами ограничения движения транспорта и движения общественного транспорта можно подробнее ознакомиться в приложениях, передает пресс-служба горадминистрации.