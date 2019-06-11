В связи с проведением 12 июня праздничных мероприятий, в Самаре ограничат движение транспорта
11 июня 2019 15:26
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- с 06.00 до 18.00 12 июня 2019 года – по ул. Куйбышева от ул. Венцека до ул. Красноармейской;
- с 15.00 до 23.00 12 июня 2019 года - по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской; по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе.
Также будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств на следующих участках:
- с 18.00 11 июня 2019 года до 19.00 12 июня 2019 года – на пл. им. В.В. Куйбышева; по ул. Куйбышева от ул. Венцека до ул. Красноармейской.
- с 18.00 11 июня 2019 года до 23.00 12 июня 2019 года – по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской; по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до
ул. Фрунзе.
- с 22.00 11 июня 2019 года до 23.00 12 июня 2019 года – по ул. Самарской от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейской (по направлению движения от ул. Льва
Толстого в сторону ул. Красноармейской); по ул. Красноармейской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской; по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до
ул. Чапаевской.
Движение общественного транспорта с 06.00 до 18.00 12 июня 2019 года (автобусы маршрутов №№ 24, 37, 46, 47, 61, 92, 247, 261, 295, 297), с 06.00 до
23.00 12 июня 2019 года (автобусы маршрутов №№ 24, 92, 297) будет организовано по скорректированной схеме.
Движение троллейбусного маршрута № 6 «Губернский рынок - Грозненская» будет осуществляться по измененному маршруту: с 06.00 до 18.00 12 июня 2019
года от пл. Революции до ул. Грозненская, с 18.00 до окончания движения 12 июня 2019 года – по маршруту следования.
Кроме того, 12 июня будет приостановлено движение троллейбусного маршрута № 16 «Губернский рынок – 6-й причал».
Обращаем внимание жителей Самары и гостей города на необходимость заблаговременно планировать маршрут следования, передает пресс-служба облправительства.
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Комментарии
Социум
11 июня 2019 19:55
С 12 июня пограничные органы перестают принимать заявления от граждан о несогласии на выезд из РФ несовершеннолетнего гражданина. Социум
7
11 июня 2019 19:36
Данное мероприятие проводится в регионе уже второй год с целью популяризации использования в деятельности организаций социальной защиты Самарской области... Социум
89
11 июня 2019 17:46
Приглашают всех жителей и гостей города! Социум
86
Здравоохранение
11 июня 2019 13:29
При этом те бригады, что работали в Самаре, продолжают там работать. Здравоохранение
174
10 июня 2019 18:27
Отмечается, что рядом с ними во время полёта будет находиться бригада реаниматологов и хирургов. Здравоохранение
258
10 июня 2019 17:53
Сотрудники лечебных учреждений самарского региона приняли активное участие в спортивном мероприятии и показали пример здорового образа жизни. Здравоохранение
303
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