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Новости /  Общество /  Социум  

В связи с проведением 12 июня праздничных мероприятий, в Самаре ограничат движение транспорта

11 июня 2019 15:26
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Кроме того, 12 июня будет приостановлено движение троллейбусного маршрута № 16 «Губернский рынок – 6-й причал».
В связи с проведением 12 июня праздничных мероприятий, посвященных Дню России, в Самаре будет ограничено движение на следующих улицах:

- с 06.00 до 18.00 12 июня 2019 года – по ул. Куйбышева от ул. Венцека до ул. Красноармейской;
- с 15.00 до 23.00 12 июня 2019 года - по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской; по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе.

Также будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств на следующих участках:

- с 18.00 11 июня 2019 года до 19.00 12 июня 2019 года – на пл. им. В.В. Куйбышева; по ул. Куйбышева от ул. Венцека до ул. Красноармейской.
- с 18.00 11 июня 2019 года до 23.00 12 июня 2019 года – по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской; по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до
ул. Фрунзе.

- с 22.00 11 июня 2019 года до 23.00 12 июня 2019 года – по ул. Самарской от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейской (по направлению движения от ул. Льва
Толстого в сторону ул. Красноармейской); по ул. Красноармейской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской; по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до
ул. Чапаевской.

Движение общественного транспорта с 06.00 до 18.00 12 июня 2019 года (автобусы маршрутов №№ 24, 37, 46, 47, 61, 92, 247, 261, 295, 297), с 06.00 до
23.00 12 июня 2019 года (автобусы маршрутов №№ 24, 92, 297) будет организовано по скорректированной схеме.

Движение троллейбусного маршрута № 6 «Губернский рынок - Грозненская» будет осуществляться по измененному маршруту: с 06.00 до 18.00 12 июня 2019
года от пл. Революции до ул. Грозненская, с 18.00 до окончания движения 12 июня 2019 года – по маршруту следования.

Кроме того, 12 июня будет приостановлено движение троллейбусного маршрута № 16 «Губернский рынок – 6-й причал».

Обращаем внимание жителей Самары и гостей города на необходимость заблаговременно планировать маршрут следования, передает пресс-служба облправительства. 
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