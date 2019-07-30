В связи с крупным пожаром в районе пересечения улиц Промышленности и Авроры движение автобусов организовано в объезд

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а.Автобусы четырех маршрутов – №№ 26, 39, 63, 66 – ходят следующим образом: по ул. Промышленности – ул. Партизанская – в оба направления.Маршрут № 52: ул. Авроры – ул. Партизанская – ул. Дзержинского – в оба направления.Горожан просят с пониманием относиться к сложившейся ситуации и быть осторожными.На месте происшествия работают все профильные оперативные службы, в том числе, представители городской Администрации.