В сметане из Тольятти выявили присутствие бактерий группы кишечной палочки

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В пробе сметаны было выявлено несоответствие по микробиологическим показателям бактерий группы кишечной палочки (колиформы), что не соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 033/2013) «О безопасности молока и молочной продукции».Управление Россельхознадзора по Самарской области направило предписание о прекращении действия декларации о соответствии на указанную продукцию, выработанную АО «Тольяттимолоко». Информация была направлена в Управления Росаккредитации по Центральному федеральному округу.АО «Тольяттимолоко» представило в Управление Россельхознадзора по Самарской области информацию о выполнении выданного предписания. Предприятием приняты необходимые меры, направленные на недопущение оборота небезопасной молочной продукции.Фото: ru.freepik.com