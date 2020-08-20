В сметане из Тольятти выявили присутствие бактерий группы кишечной палочки

Инспекторами Управления Россельхознадзора по Самарской области, в рамках пищевого мониторинга, были отобраны пробы молочной продукции в АО «Торговый Дом «Перекресток» (Самара). Были взяты образцы сметаны (20%) ГОСТ 31452-2012, изготовителем которой является АО «Тольяттимолоко» (Тольятти) для проведения лабораторных исследований в Самарском филиале ФГБУ «ЦНМВЛ» на показатели качества и безопасности.
В пробе сметаны было выявлено несоответствие по микробиологическим показателям бактерий группы кишечной палочки (колиформы), что не соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 033/2013) «О безопасности молока и молочной продукции».
Управление Россельхознадзора по Самарской области направило предписание о прекращении действия декларации о соответствии на указанную продукцию, выработанную АО «Тольяттимолоко». Информация была направлена в Управления Росаккредитации по Центральному федеральному округу.
АО «Тольяттимолоко» представило в Управление Россельхознадзора по Самарской области информацию о выполнении выданного предписания. Предприятием приняты необходимые меры, направленные на недопущение оборота небезопасной молочной продукции.
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