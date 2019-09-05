В школах исправительных учреждений Самарской области прозвенел первый звонок

112

В то же время руководство СИЗО-2 заключило договор о сотрудничестве с сызранской общеобразовательной школой. Аналогичный договор подписан администрацией КП-1 с тольяттинской общеобразовательной школой.В преддверии дня знаний в помещениях классов проведен косметический ремонт, обновлены учебные пособия. Кроме того, пополнены канцелярские принадлежности для педагогов и учащихся.В помещениях общеобразовательных организаций выполнены установленные нормы по санитарно-гигиеническим и противоэпидемиологическим требованиям.Учителя приняли участие в ежегодной педагогической конференции, где рассматривались организационные вопросы и пути их решения, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области