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Новости /  Общество /  Социум  

В селе Васильевка Шенталинского района пройдет акция "Добро в село"

29 мая 2019 17:24
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Для жителей села будет организован профилактический осмотр врачами. Учащиеся медицинского колледжа благоустроят территорию фельдшерско-акушерского пункта.
30 мая в 10.00 в селе Васильевка Шенталинского района состоится профилактическое мероприятие в рамках акции "Добро в село". В нем примут участие жители села, медицинские работники, учащиеся медицинского колледжа.

Цель акции - улучшение уровня жизни в муниципальных образованиях посредством улучшения состояния фельдшерско-акушерских пунктов, а также повышения доступности медицинских знаний и оказания медицинских услуг населению.

Для жителей села будет организован профилактический осмотр врачами. В мероприятии примут участие учащиеся медицинского
колледжа, которые благоустроят территорию фельдшерско-акушерского пункта, передает пресс-служба облправительства. 
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