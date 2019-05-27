В самарском парке «Россия – Моя история» состоится награждение лауреатов Всероссийской премии «Родительское спасибо»

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Мультимедийный парк «Россия – Моя история» и Всероссийская организация родителей детей-инвалидов объявляет о проведении торжественной церемонии награждения лауреатов Всероссийской премии «Родительское спасибо». Премия учреждена Общероссийскойобщественной организацией «Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов» (ВОРДИ) и присуждается специалистам и руководителям,зарекомендовавшим себя внимательным и профессиональным отношением во всех сферах взаимодействия с детьми и взрослыми с ОВЗ и инвалидностью и их семьями, в том числе из организаций различной формы собственности, ведомств, органов власти.По итогам рассмотрения поданных заявок Экспертным советом были отобраны 15 самых достойных номинантов в 8 номинациях, один из которых представлял Самарскую область на торжественной церемонии награждения лауреатов федерального этапа премии в Кремлевскомдворце съездов.На мероприятие приглашены официальные лица региональных министерств, руководители общественных и государственных организаций, семьи с детьми - инвалидами.Сбор посетителей с 14:00. До начала торжественной церемонии детей и взрослых ожидают сюрпризы и развлечения, которые помогут особым участникам почувствовать себя самыми желанными гостями в большой семье неравнодушных к судьбе ближнего людей. Напомним, в Историческом парке реализуется социальная программа «Я тоже знаю!», раз в месяц идут экскурсии, мастер-классы и квесты для детей с особенностями развития и огромным желанием познавать мир!Дата и время проведения: 31 мая 2019г., 14:00–17:00Место проведения в Самаре: Мультимедийный исторический парк «Россия - моя история». передает пресс-служба парка «Россия - моя история».Фото: пресс-служба парка «Россия - моя история»