В самарском парке Гагарина пройдет праздник с участием Всероссийского Деда Мороза

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Приезд Деда Мороза в наш город уже в четвертый раз организовывает телекомпания НТВ в рамках его Путешествия из Великого Устюга по городам России. В этом году проект «Путешествие Деда Мороза» охватывает 28 городов, Самара стала 11-ой в списке.Проект направлен на помощь детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, детям с особенностями в развитии, оставшимся без попечения родителей.Программа в каждом городе включает в себя пресс-конференцию, посещение социальных учреждений, большое мероприятие, где Дед Мороз вместе с помощниками устраивает праздник для всех жителей города, а также исполнение заветных желаний многодетных и малообеспеченных семей, приславших свои письма в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге и на почту dedmoroz@ntv.ruВозможность встретиться с Дедом Морозом из Великого Устюга появится и у всех желающих 2 декабря в 13:00 в парке имени Юрия Гагарина - в это время состоится большое мероприятие, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации