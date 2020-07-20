В самарском парке Гагарина открылась выставка детских рисунков «Парк моей мечты»

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Целый месяца дети в возрасте 7-12 лет опубликовывали свои работы в социальной сети ВКонтакте. Это были как классические, так и смелые футуристические сюжеты. Рисунки выполнены в акварели, гуаши, карандаше, а также смешанной техникой. Рисунки можно посмотреть в специальном альбоме группы ВКонтакте (https://vk.com/album-50960028_272516884).В финал прошли 20 работ, которые выдержали тему конкурса, отличились интересным сюжетом и эмоциональной окраской. Также жюри уделяло особое внимание заполненности рисунка и аккуратности исполнения.Экспозиция в парке им. Ю.А. Гагарина продлится до окончания летнего сезона 2020 года, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации