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В самарском Православном приходе в честь трех Святителей пройдет медицинский практикум по уходу за тяжелобольными пациентами

15 августа 2019 15:50
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Врачи и медсестры Самарской городской клинической поликлиники №15 проведут медицинский практикум по оказанию доврачебной помощи.
17 августа в 10.00 в Православном приходе в честь трех Святителей (Самара, ул. Стара Загора) пройдет медицинский практикум по уходу за тяжелобольными пациентами.

На территории Православного прихода в честь трех Святителей оборудуют 7 станций, где при помощи специального оборудования медики продемонстрируют волонтерам, как правильно оказывать первую помощь при переломах, кровотечениях, инсультах, инфарктах, обмороках, ожогах, приступах эпилепсии и гипертонического криза.

Медики и сестры – служители Елизавето-Варваринского Сестричества - объединились в желании улучшить качество жизни тяжелобольных. Уже несколько лет волонтеры от церкви, прошедшие обучение по специальной программе, бесплатно помогают на дому в уходе за пациентами.

При поддержке Союза женщин Промышленного района Самары на базе Самарской городской клинической поликлиники №15 реализуется специально разработанный сотрудниками медучреждения учебный курс, который позволит волонтерам от православной церкви повысить свою квалификацию и узнать больше об оказании профессиональной помощи людям, которые оказались в критической ситуации, передает пресс-служба облправительства. 
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