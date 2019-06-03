В самарском Политехе прошел День встречи выпускников

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В этом году на праздник в родной вуз съехались более 500 политехников. Еще на крыльце первого корпуса они встречали друг друга теплыми объятиями и обменивались первыми впечатлениями. Здесь были представители нескольких поколений – некоторые окончили Политех более 50 лет назад, а кто-то стал выпускником уже в XXI веке.Торжественное открытие встречи состоялось в концертном зале. Перед гостями выступил ректор вуза, выпускник химико-технологического факультета Дмитрий Быков.– Нет ни одной отрасли промышленности в Самаре, да и в других регионах России, где бы не работали наши выпускники. Специалисты-политеховцы сегодня и во все времена – это значимые фигуры, занимающие ключевые должности, – подчеркнул он. – Комфортная среда, развитие города, архитектурное наследие – сегодня это тоже Политех. Экология, национальный проект «Оздоровление Волги» – и это Политех. Даже в аэрокосмической области и двигателестроении есть наши представители. Я хочу вас заверить, дорогие выпускники, что у вас всегда будет повод гордиться родным университетом. А университет всегда будет гордиться вами, любить вас и помнить. И мы передадим традицию нести высокое знамя Политеха свои ученикам.Затем студенты порадовали выпускников творческими номерами. Открыли концертную программу барабанщики. Яркие, динамичные танцевальные композиции представили команда по фитнес-аэробике «Мэдис» и танцевальный коллектив «Онуки». С вокальными номерами выступили студентка института автоматики и информационных технологий Мария Рындина, Кристина Ваганова с нефтетехнологического факультета и хор «Майолика». А в фойе для гостей была организована выставка научных достижений Политеха.Продолжился праздник на площадках факультетов, передает пресс-служба СамГТУ.Фото: пресс-служба СамГТУ