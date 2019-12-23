В самарском Музее Модерна состоится открытие выставки «Бремя модерна»

119

«Бремя модерна» – это исследование жизни обычных людей в домах, построенных в начале XX века в стиле модерн. Модерновых особняков в центре Самары сохранилось большое количество, и в советские годы их заселяли сразу несколькими семьями. До сих пор люди живут в окружении ушедшей красоты – маскарон, цветочных орнаментов, линий модерна. Задача проекта – понять, насколько сильно история дома влияет на жизнь его обитателей, понимают ли они его ценность и заботятся ли о наследии.Музей Модерна занимается исследованием домов в стиле модерн, мы восхищаемся украшениями фасадов и красотой форм, но как живется в таких домах людям? Проект собрал истории людей, связанные с пятью домами в исторической части города. Жители говорят о себе, проблемах своего дома и о том, ощущают ли они на себе «бремя модерна».Выставка – погружение с прямой речью людей будет дополнена документальным фильмом о жителях и их домах.Начало в 19:00. Вход свободный, передает пресс-служба облправительства.