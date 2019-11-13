В самарском Историческом парке открывается фотовыставка «ПОЕДИНОК С ПРИРОДОЙ»

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Дата и время: 26 ноября в 16:00 + 6В то время, как большинство людей привыкло смотреть на природные красоты по телевизору, некоторые отчаянные индивиды всё еще прилагают поистине героические усилия для того, чтобы встать лицом к лицу с природой в ее первозданном виде. Как наш земляк, альпинист, путешественник, фотохудожник Юрий Тайдаков, уникальный проект которого будет представлен в Историческом парке «Россия-Моя история».География путешествий Юрия Тайдакова обширна: он покорил не только множество горных вершин, но и побывал в экзотических уголках планеты. На выставке зрители увидят эксклюзивные фотографии представителей дикой фауны: это тихоокеанские прыгающие киты-горбачи, белые медведи Шпицбергена, антилопы Танзании, дельфины и пингвины бухты Фолс-Бей в Индийском океане и другие обитатели земного шара.Выставка, которая насчитывает порядка 200 широкоформатных цветных работ, дает прекрасную возможность увидеть величие и красоту окружающего мира, способствует экологическому просвещению, формирует у подрастающего поколения правильные взгляды на взаимоотношение человека и живой природы.Тайдаков Юрий Илларионович родился в Сызрани в 1955 году в семье учителей, его отец преподавал историю, мама – математику. Юрий закончил Сызранский политехнический институт. Заниматься альпинизмом стал после службы в армии в 1975 году. Свое первое восхождение совершил в альпинистском лагере Ала-Арча на пик Панфилова на Тянь-Шане, за что получил значок «Альпинист СССР».Юрия Тайдакова поразила стихия и красота гор, поэтому снова и снова захотелось возвращаться в этот удивительный мир.Выставка продлится до 9 января 2020 года.Вход свободный!Исторический парк «Россия – Моя история», Красноармейская, 131, ТК «ГудОк», 3 этаж , передает пресс-служба парка.Фото: пресс-служба парка