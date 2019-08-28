В самарском ДК «Заря» отметили 80-летие Советского района
28 августа 2019 20:44
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Также для гостей праздника исполнили концертную программу, в фойе можно было в уникальной книге оставить свои пожелания для жителей и сделать фотографии на специальном фоне с памятными местами района. Кроме того, гостям была представлена выставка картин и выставка вещей, сделанных руками ветеранов и школьников района.
Свою историю Советский район начал в 1939 году. Тогда его выделили из территории соседнего Пролетарского района и назвали Молотовским. Своё нынешнее название он получил только в августе 1957-го года. За это время границы района менялись четыре раза. В 1942 году из его состава был выделен Кировский района, а в 1978 году - Промышленный. Сейчас площадь района – 48,5 тысяч квадратных километров, в нём проживает более 177 тысяч человек.
Сегодня Советский район ассоциируется с промышленностью. Здесь располагаются «Самаралакто», «Самарский жиркомбинат», кабельный завод, завод «Металлист», «Самарский подшипниковый завод», который в годы войны выпускал подшипники для фронта, завод «Старт», в годы войны производивший вооружение для штурмовиков Ил-2 и Ил-10, а также многие другие, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
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