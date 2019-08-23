В самарском ДК "Победа" состоится творческий вечер, посвященный Ивану Крылову

106

Некоммерческий фонд развития национального кинематографа «Новый формат» (г. Санкт-Петербург) совместно с департаментом регионального развития иприоритетных проектов министерства культуры РФ в рамках национального проекта «Культура» проведёт комплекс мероприятий, приуроченных к годупразднования 250-летия со дня рождения И.А. Крылова.В программе вечера:- мастер-класс по написанию басен и стихов для молодой аудитории;- выступление литературоведа Анатолия Смирнова;- выступление заслуженного артиста РФ Александра Тютрюмова,исполнителя главной роли в фильме о Крылове;- показ документально-постановочного фильма «Крылов. Реальность и вымысел», передает пресс-служба облправительства.