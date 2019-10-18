В самарской семье Хачатуровых подрастает музыкальный ансамбль

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У Елены Геннадьевны и Давида Карленовича Хачатуровых трое детей: старший – Даниил, ему 12 лет, и двойняшки Лев и Георгий, которым по 4 года.Даниилу в три года врачи поставили страшный диагноз. Мальчику пришлось перенести четыре операции и 17 процедур химиотерапии. После продолжительной болезни Даниил потерял зрение. Сейчас он обучается дистанционно в 7 классе московской школы, посещает музыкальную школу, изучает языки, пишет стихи и авторскую музыку. У мальчика уже порядка 10 своих композиций. Песни он исполняет на тринадцати языках. Кроме того, является членом Союза литераторов Самарской области.В сентябре Даниила поддерживала вся Самарская область — он участвовал в детском Евровидении и занял 2 место в отборочном туре, выступая с песней собственного сочинения. Его успех – это результат упорной работы в течение трех лет. Началось все с участия в конкурсе «Белая трость» в 2009 году. Сегодня наград и дипломов у Даниила столько, что ими буквально заставлена вся комната. Среди достижений мальчика – победа в конкурсе в номинации «Молодое дарование года» от комитета поддержки программ президента РФ в сфере промышленности, сельского хозяйства, науки, образования и медицины. Также он стал финалистом проекта НТВ «Ты супер!», завоевал Гран-при во всероссийском культурно-благотворительном фестивале детского творчества «Добрая волна», организованном Игорем Крутым, Гран-при в первом многожанровом конкурсе искусств «Особые таланты», 1 место в конкурсе детского творчества в номинации «Эстрадный вокал», который проводится по инициативе народного артиста России Бедроса Киркорова.Мама Даниила Елена Хачатурова рассказывает: «Даня с большим энтузиазмом участвует в благотворительных концертах в хосписах, где лежат тяжелобольные дети. Он очень старательно и трепетно перед ними выступает, считая, что если хорошо споет и вложит частичку своей души в исполнение, то это поможет деткам выздороветь».Даниил интересуется техникой, может даже починить телефон и устранить небольшие неполадки в ноутбуке. В группах в социальных сетях активно поддерживает детей и подростков с инвалидностью, в том числе и по зрению. Недавно, он самостоятельно, по секрету от мамы, начал учить китайский язык.Сейчас Даниил готовится к очередному фестивалю. Одиннадцатилетний музыкант свое будущее связывает только с музыкой.«Я вижу, что с каждым годом вопросам поддержки семей государством уделяется все больше внимание. Меня очень радует отношение к нам районного центра «Семья», всегда помогают нам и предлагают дополнительную помощь. Я как мама хочу, чтобы у моего ребенка было хорошее будущее. Без поддержки государства и социальных служб это было бы сложнее», — считает мама Даниила.Семья Хачатуровых после рождения двойняшек воспользовались региональным семейным капиталом в размере 100 000 рублей, также они получают ежемесячную денежную выплату на третьего ребенка, пользуются компенсацией расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Эти меры входят в перечень реализуемых мер в региональной составляющей «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».Не менее талантливыми и любознательными подрастают и младшие сыновья Хачатуровы, которым всего по 4 года. Несмотря на столь юный возраст, мальчики, глядя на старшего брата, тянутся к танцам и музыке, учатся в детской школе искусств.Даниил Хачатуров рассказывает: «Успевать всё мне помогает мама. Именно она занимается планированием и распорядком моего дня. Сейчас, кроме пения и изучения иностранных языков, я осваиваю баян и фортепиано, очень хочется попробовать играть на органе. Для меня моя семья – это большая поддержка».Даниил не любит говорить о пережитой болезни, не любит, когда его жалеют. И хочет, чтобы если уж о нем говорили, то исключительно про его дела и талант, передает пресс-служба облправительства.