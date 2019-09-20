В самарской ИК-6 начато производство консервированных овощей

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В рамках государственного контракта до первого декабря 2019 года будет поставлено 168 тонн квашеной капусты и свыше 42 тонн маринованных томатов.Цены ниже рыночных.Сырье для производства закупается в колонии-поселении №1.Как сказал главный инженер УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы, денежные средства на приобретение нового оборудования были выделены в рамках федеральной целевой программы «Развитие УИС на 2018-2026 годы» для создания рабочих мест для осужденных. Оборудование закуплено, произведены пуско-наладочные работы. Начался выпуск продукции для внутрисистемных нужд, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области