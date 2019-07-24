В самарской ИК-6 и состоялось выступление группы «Русский балет» перед осужденными

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, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской областиТанцоры из самарской балетной группы, руководимой Полиной Филиповой, участвуют в благотворительных концертах. Каждое выступление проходит с большим успехом и завершается громом аплодисментов зрителей.Не стало исключением и выступление балетной группы в исправительной колонии №6. Зрители тепло встретили артистов. Каждый номер завершался бурными овациями .- В год театра в Российской Федерации, - сказал начальник исправительного учреждения подполковник внутренней службы, - сотрудники стараются как можно полнее использовать потенциал самарских организаций культуры. Пример тому - выступление балетной группы «Русский балет». И в дальнейшем будем продолжать сотрудничество с этим замечательным творческим коллективом.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области