В самарских детских лагерях проходят выставки рисунков, посвящённых вкладу людей в борьбу с COVID-19

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Ребята готовят тематические рисунки, самые интересные работы выставляются для просмотра. Ожидается, что такие выставки проведут около 50 лагерей Самарской области.«Очень важно, чтобы ребята знали и понимали, что в сложное время необходимо объединиться, чтобы противостоять опасности. Детям требуется понимание современной ситуации, и важно рассказывать им о людях, которые всё это время защищали нас и боролись за наше здоровье. У нас ребята с удовольствием рисуют, общаются между собой, рассказывают о врачах, которых знают сами. В нашем лагере выставку в течение недели увидят почти 250 детей», — комментирует руководитель загородного центра «Лесная сказка» Леонид Корытин.При подготовке выставок вожатые и педагоги провели с ребятами занятия, на которых рассказали о важности работы врачей, о правилах гигиены и мерах профилактики заболевания. Самыми популярными образами для рисунков стали медицинские работники, волонтеры, социальное дистанцирование и масочный режим.Выставки детских рисунков приурочены к фестивалю стрит-арта ПФО «ФормART». Он проходит в 14 регионах Приволжского федерального округа по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова. Участники фестиваля смогут отправить эскиз рисунка, посвященного вкладу и значимости роли каждого человека в борьбе с коронавирусной инфекцией. Лучшие работы в каждом регионе будут нанесены на фасады зданий. Заявки на участие принимаются до 7 августа на сайте фестиваля www.formartpfo.ru, передает пресс-служба облправительства.Фото: ru.freepik.com