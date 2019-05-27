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Новости /  Общество /  Социум  

В российских магазинах может стать меньше ценников

27 мая 2019 19:27
109
Покупателям при этом будет легче ориентироваться в стоимости товаров.
В магазинах в России может уменьшиться число ценников. Подготовленный Министерством промышленности и торговли документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, передает life.ru.

Авторы инициативы считают возможным разрешить продавцам использовать единый ценник для похожих товаров одного производителя, которые продаются по одинаковой цене, но представлены в разных вариациях (например, глазированные сырки одной марки с разными вкусами).

По предварительным подсчётам, единые ценники помогут торговым точкам экономить в среднем около двух миллиардов рублей ежемесячно. Покупателям при этом будет легче ориентироваться в стоимости товаров.


 
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