В российских магазинах может стать меньше ценников

109

Авторы инициативы считают возможным разрешить продавцам использовать единый ценник для похожих товаров одного производителя, которые продаются по одинаковой цене, но представлены в разных вариациях (например, глазированные сырки одной марки с разными вкусами).По предварительным подсчётам, единые ценники помогут торговым точкам экономить в среднем около двух миллиардов рублей ежемесячно. Покупателям при этом будет легче ориентироваться в стоимости товаров.