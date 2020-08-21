В результате взрыва в доме в Ярославле произошло обрушение перекрытий пяти этажей

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"Произошло разрушение межэтажных перекрытий с первого по шестой этажи, повреждено 10 квартир", - сообщили в пресс-службе.Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону, под завалами может находиться ребенок."Есть информация предварительная, что, возможно, находится под завалами ребенок", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что под завалами могут находиться два человека.В настоящее время известно об одном погибшем и четырех госпитализированных в результате инцидента.Как сообщили ТАСС в компании "Газпром газораспределение Ярославль, техническое обслуживание газового оборудования в квартире, предположительно ставшей эпицентром взрыва, проводилось в январе 2020 года. При этом газовщики не смогли проверить все квартиры в этом доме."В январе, апреле и июле 2020 года по данному адресу ярославскими газовиками проводилось техническое обслуживание, проверка внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. В квартире, в которой, по предварительной информации, произошел хлопок, 24 января текущего года было выполнено техническое обслуживание. В ряд квартир доступ обеспечен не был", - сообщили в компании.Сейчас в доме выполнено отключение от газоснабжения трех подъездов. Прекращено газоснабжение 120 абонентов.Региональное управление МЧС России по Ярославской области увеличило группировку сил и средств на месте аварийно-спасательных работ. Сейча задействованы 115 человек личного состава и 31 единицы техники.Фото: ТАСС/ГУ МЧС РФ по Ярославской области