В регионе стартовал Конкурс социальных проектов по развитию добровольчества
18 мая 2020 14:22
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Региональный конкурс проходит в рамках подготовки заявки Самарской области для участия во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел» 2020 года.
«Самарская область уже дважды – в 2018 и 2019 годах, - становилась победителем федерального конкурса «Регион добрых дел», – отметил Сергей Бурцев, замминистра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи. - Это позволило привлечь в регион дополнительное финансирование из федерального бюджета и открыть Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества, а также значительно усилить муниципальные добровольческие штабы. Уже сегодня это дает результат – интерес людей к добровольчеству возрастает. В регионе уже около 150 000 человек занимаются волонтёрством.
В этом году организаторы федерального конкурса раздвинули границы – теперь в региональную заявку обязательно должны входить проекты наших партнеров из некоммерческого сектора. На мой взгляд, это очень хорошая идея. Развивать волонтёрство возможно только в партнерстве с некоммерческими организациями. Чтобы отобрать лучшие проекты, которые войдут в региональную заявку, мы проводим наш конкурс».
Региональный конкурс проходит по 4 направлениям: «Школьное добровольчество», «Студенческое добровольчество», «Добровольчество трудоспособного населения», «”Серебряное” добровольчество».
Принять участие в Конкурсе могут зарегистрированные некоммерческие неправительственные организации, государственные и муниципальные бюджетные
учреждения, зарегистрированные органы территориального общественного самоуправления, общественные движения, не получившие к моменту участия в конкурсе статус юридического лица, но планирующие его получение на момент получения субсидии.
Проекты-победители будут включены в заявку Самарской области на Всероссийский конкурс «Регион добрых дел» и получат возможность финансирования проекта до 1 млн рублей.
Получить консультацию можно в Ресурсном центре поддержки и развития добровольчества по телефону 8(846) 334-25-42 и электронному адресу: volsamara2018@mail.ru.
Заявки принимаются до 24 мая включительно на электронную почту depmol63@mail.ru с пометкой «На Конкурс», передает пресс-служба облправительства.
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Комментарии
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18 мая 2020 16:04
Будьте внимательны и осторожны! Социум
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18 мая 2020 15:53
Конкурсанты изготовляли поделки из подручных материалов. Это ткань, цветная бумага, картон, клей, нитки. Социум
69
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