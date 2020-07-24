В регионе проходит мероприятие «Должник»

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За неуплату административного штрафа в установленный законом срок должникам может грозить административное наказание согласно ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания», которая предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в двукратном размере.Кроме того, если административный штраф не будет погашен в рамках исполнительного производства о его взыскании судебный пристав-исполнитель вправе вынести постановление о взыскании исполнительского сбора согласно ст. 112 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в размере 7 % от суммы задолженности, но не менее 1 тысячи рублей. При этом от уплаты своего основного долга, , то есть первоначального штрафа, правонарушитель не освобождается.Оперативно-профилактическое мероприятие «Должник» продлится в регионе до 31 июля, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области