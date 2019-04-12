В регионе продолжается первый этап проекта "Культурное сердце России". 

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На оживлённых улицах и перекрёстках, около вузов и учреждений культуры волонтеры с символикой проекта проводят опрос. Тема: какие культурные события жители региона хотели бы видеть в своих городах этим летом.Сегодня на вопросы анкеты ответил губернатори главный Федеральный инспектор по СОВолонтеры проекта рассказали главе региона о том, что жители активно принимают участие в опросе, многие хотят стать не только зрителями, но и организаторами мероприятий.Дмитрий Азаров подчеркнул, что принять участие в опросе можно любым удобным способом - заполнить анкету или у волонтеров, или в сети интернет до 15 апреля.Присоединяйтесь! Сделаем лето по-настоящему ярким и незабываемым, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.