В регионе появятся новые ресурсные площадки по поддержке добровольчества

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В рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, в регионе начался прием заявок на конкурс по отбору муниципальных штабов поддержки и развития добровольчества.Конкурс проводится с целью поддержки и развития добровольческого движения на территории Самарской области через создание и организацию деятельности сети волонтерских штабов. Победители конкурса станут ресурсными площадками – резидентами регионального Ресурсного центра добровольчества в муниципальных образованиях Самарской области.«В Самарской области конкурс по выбору муниципальных добровольческих штабов проводится уже во второй раз. Впервые мы провели его в 2019 году, и отобрали штабы в 4 муниципальных образованиях региона: Новокуйбышевске, Жигулевске, Кинеле и Красноярском районе. Это дало очень хороший импульс для развития волонтёрства в этих муниципалитетах. Так, например, добровольческих проект из Новокуйбышевска вошел в региональную заявку на Всероссийский конкурс «Регион добрых дел» в 2020 году и был поддержан на федеральном уровне. В этом году мы ожидаем высокий интерес к конкурсу. Победители смогут получить до 500 000 рублей на свою деятельность по развитию добровольчества», - отметил Сергей Бурцев, замминистра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи, член экспертной комиссии конкурса.Конкурс пройдет в 3 этапа. На первом этапе муниципалитеты смогут подать заявку на участие. Они будут приниматься до 25 августа. На втором этапе до 6 сентября все заявки пройдут техническую экспертизу, а эксперты оценят поданные заявки. На третьем этапе авторы отобранных заявок выступят в очном формате перед экспертной комиссией, которая определит победителей Конкурса.В заявках будут оценивать актуальность и социальная значимость заявленной деятельности, системность подхода, наличие опыта организации в развитии добровольчества, масштаб планируемой деятельности.В экспертную комиссию вошли руководители крупнейших региональных некоммерческих организацией, представители органов исполнительной власти Самарской области, дирекции Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга» и Ассоциации волонтёрских центров.Заявки принимаются до 17.00 часов 25 августа 2020 года в Ресурсном центре поддержки и развития добровольчества (г. Самара, пр-к Масленникова, 37, 3этаж).Организаторами Конкурса по выбору муниципальных штабов, занимающихся развитие добровольчества, в 2020 году стали региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» и Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества Самарской области при поддержке департамента по делам молодежи минобрнауки Самарской области.