В регионе отметили День профсоюзов Самарской области

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Самарская область один из немногих регионов страны, где профсоюзы имеют свой праздник. Это, по мнению членов организации, признание усилий самарских профсоюзов по защите интересов трудящихся и оценка вклада организации в развитие и укрепление экономики региона.Профсоюзы — это сила, основная цель которой заключается в том, чтобы человек жил достойно, уверена председатель Союза женщин Самарской области Анна Васильева. Профсоюзной работе она отдала 35 лет. «Профсоюз всегда находится рядом с человеком труда, который достоин хорошей жизни и надежной защиты», — говорит Анна Васильева.Профсоюзное движение — не просто структура, которая соблюдает баланс интересов между работодателем и работников, эта организация — равноправный партнер государства в решении самых насущных задач. Особая роль профсоюзам отводится в достижении национальных целей, обозначенных в «майском» Указе Президента страны Владимира Путина, отметил на торжественном собрании Дмитрий Азаров.Он напомнил, что сформулированные на основе Указа национальные проекты направлены на качественный рывок в разных сферах.«Они направлены на решение самых важных задач развития страны. Но в конечном счёте они нацелены на то, чтобы человек жил долго и счастливо», —подчеркнул Губернатор.Профсоюзы уже активно включились в нацпроекты. В качестве примера глава региона привел нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости», направленный на достижение роста производительности труда в базовых несырьевых отраслях экономики. Целевой показатель 2019 года — плюс 2,3% к уровню прошлого года.«Уверен, что профсоюзы могут и должны сыграть очень серьезную роль в реализации этого нацпроекта. Потому что повышение производительности труда — это путь к росту благосостояния и повышению зарплат, — акцентировал внимание Глава региона. — Необходимо поддержать реализацию подобных программ, где-то и подталкивать руководство предприятий, трудовые коллективы к участию, объясняя, насколько это важно. Нацпроект нацелен, в первую очередь, на повышение уровня зарплат и повышение уровня конкурентоспособности наших предприятий».Еще одна точка приложения усилий профсоюзов — нацпроект «Демография». По словам Дмитрия Азарова, для формирования здорового образа жизни на предприятиях и в учреждениях необходимо разработать программы укрепления здоровья (пилотных проекты уже до конца года заработают в восьми муниципалитетах), ввести должности спортинструкторов.«Не достигнем мы высокой продолжительности жизни, которой нам бы хотелось, если будем заниматься только медициной. Вклад медицины в здоровье человека оценивается экспертами на уровне 8-10%, еще столько же — генетика и экология. 75% — здоровый образ жизни. Мы должны это понять и объяснить каждому человеку», — обратился к лидерам профсоюзов Губернатор.Дмитрий Азаров также остановился на ситуации в сфере занятости населения губернии, которая при непосредственном участии профсоюзов в последнее время начала выправляться. Глава региона обратил внимание на обеспечение безопасных условий труда и сохранение здоровья трудоспособных граждан, а также на контроль со стороны профсоюзов за предоставлением работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными и опасными условиями труда. Он также напомнил, что ни один законодательный акт в сфере социально-трудовых отношений не может быть принят без участия профсоюзов.«Я уверен, что это единственно верный путь. Это путь, который защищает в том числе власть муниципального, регионального и государственного уровней от ошибочных и скоропалительных решений», — сказал Губернатор.В завершении Дмитрий Азаров отметил, что государственная власть всегда будет поддерживать профсоюзное движение.«У нас с вами одни цели — создать достойные условия труда и достойный уровень его оплаты», — подчеркнул Дмитрий Азаров.В профессиональный праздник губернатор вручил награды активистам профсоюзного движения региона. Почетными знаками за развитие профсоюзного движения Самарской области отметили председателя Союза женщин региона Анну Васильеву и председателя первичной профсоюзной организации ОАО «Самаранефтегаз» Геннадия Зотова. Также были вручены почетные грамоты и благодарности губернатора.На встрече минутой молчания почтили память многолетнего лидера профсоюзного движения Самарской области Павла Ожередова, который в этом году ушел из жизни, передает пресс-служба облправительства.Фото: пресс-служба облправительства