Я нашел ошибку
Главные новости: 
Он погиб в ДТП с грузовиком в Волжском районе.
Трагически погиб заместитель гендиректора «РКЦ «Прогресс» по производству Вадим Небога Вадим
Как подчеркнул Максименко, это задержание будет предостережением другим госслужащим, недовольным своим материальным положением и решившим нечестным путем улучшить его.
Задержан начальник ростовского главка ФСИН и его заместители
В Самаре ищут подрядчика.
Проектную документацию строительства бассейн в Куйбышевском районе Самары разработают в течение полугода
Посвященная сохранению архитектурного наследия Самарской области.
В Самаре состоится выставочно-презентационная программа «Второе дыхание города»
Принять участие могут студенты ВУЗов и СУЗов Самарской области не старше 25 лет
В Самарской области стартует «Школа студенческой весны «Art-Волга»
Для гостей спецназовцы организовали обширную и интересную программу.
В отделе специального назначения «Мангуст» УФСИН СО прошел день открытых дверей
Проверили недавно отремонтированную крышу в городе Новокуйбышевске.
В СО впервые использовали беспилотный летательный аппарат при проведении инспекторской проверки ГЖИ
На два дня Самара станет центром притяжения участников национального форума.
В Самаре пройдут Дни азербайджанской культуры «Волга-Каспий: незримый мост мира»
сегодня  Среда, 13 ноября, 20:09
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +4 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 13/11:
USD 63.85
-0.06
EUR 70.42
-0.06
Новости /  Общество /  Социум  

В регионе отметили День профсоюзов Самарской области

13 ноября 2019 17:19
93
В профессиональный праздник губернатор вручил награды активистам профсоюзного движения региона.
В среду, 13 ноября, в Самарском академическом театре оперы и балета отметили День профсоюзов Самарской области. Руководителей первичных организаций и активных членов движения поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Самарская область один из немногих регионов страны, где профсоюзы имеют свой праздник. Это, по мнению членов организации, признание усилий самарских профсоюзов по защите интересов трудящихся и оценка вклада организации в развитие и укрепление экономики региона.

Профсоюзы — это сила, основная цель которой заключается в том, чтобы человек жил достойно, уверена председатель Союза женщин Самарской области Анна Васильева. Профсоюзной работе она отдала 35 лет. «Профсоюз всегда находится рядом с человеком труда, который достоин хорошей жизни и надежной защиты», — говорит Анна Васильева.

Профсоюзное движение — не просто структура, которая соблюдает баланс интересов между работодателем и работников, эта организация — равноправный партнер государства в решении самых насущных задач. Особая роль профсоюзам отводится в достижении национальных целей, обозначенных в «майском» Указе Президента страны Владимира Путина, отметил на торжественном собрании Дмитрий Азаров.

Он напомнил, что сформулированные на основе Указа национальные проекты направлены на качественный рывок в разных сферах.

«Они направлены на решение самых важных задач развития страны. Но в конечном счёте они нацелены на то, чтобы человек жил долго и счастливо», —подчеркнул Губернатор.

Профсоюзы уже активно включились в нацпроекты. В качестве примера глава региона привел нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости», направленный на достижение роста производительности труда в базовых несырьевых отраслях экономики. Целевой показатель 2019 года — плюс 2,3% к уровню прошлого года.

«Уверен, что профсоюзы могут и должны сыграть очень серьезную роль в реализации этого нацпроекта. Потому что повышение производительности труда — это путь к росту благосостояния и повышению зарплат, — акцентировал внимание Глава региона. — Необходимо поддержать реализацию подобных программ, где-то и подталкивать руководство предприятий, трудовые коллективы к участию, объясняя, насколько это важно. Нацпроект нацелен, в первую очередь, на повышение уровня зарплат и повышение уровня конкурентоспособности наших предприятий».

Еще одна точка приложения усилий профсоюзов — нацпроект «Демография». По словам Дмитрия Азарова, для формирования здорового образа жизни на предприятиях и в учреждениях необходимо разработать программы укрепления здоровья (пилотных проекты уже до конца года заработают в восьми муниципалитетах), ввести должности спортинструкторов.

«Не достигнем мы высокой продолжительности жизни, которой нам бы хотелось, если будем заниматься только медициной. Вклад медицины в здоровье человека оценивается экспертами на уровне 8-10%, еще столько же — генетика и экология. 75% — здоровый образ жизни. Мы должны это понять и объяснить каждому человеку», — обратился к лидерам профсоюзов Губернатор.

Дмитрий Азаров также остановился на ситуации в сфере занятости населения губернии, которая при непосредственном участии профсоюзов в последнее время начала выправляться. Глава региона обратил внимание на обеспечение безопасных условий труда и сохранение здоровья трудоспособных граждан, а также на контроль со стороны профсоюзов за предоставлением работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными и опасными условиями труда. Он также напомнил, что ни один законодательный акт в сфере социально-трудовых отношений не может быть принят без участия профсоюзов.

«Я уверен, что это единственно верный путь. Это путь, который защищает в том числе власть муниципального, регионального и государственного уровней от ошибочных и скоропалительных решений», — сказал Губернатор.

В завершении Дмитрий Азаров отметил, что государственная власть всегда будет поддерживать профсоюзное движение.

«У нас с вами одни цели — создать достойные условия труда и достойный уровень его оплаты», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

В профессиональный праздник губернатор вручил награды активистам профсоюзного движения региона. Почетными знаками за развитие профсоюзного движения Самарской области отметили председателя Союза женщин региона Анну Васильеву и председателя первичной профсоюзной организации ОАО «Самаранефтегаз» Геннадия Зотова. Также были вручены почетные грамоты и благодарности губернатора.

На встрече минутой молчания почтили память многолетнего лидера профсоюзного движения Самарской области Павла Ожередова, который в этом году ушел из жизни, передает пресс-служба облправительства. 



Фото:   пресс-служба облправительства
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
13 ноября 2019  18:58
Посвященная сохранению архитектурного наследия Самарской области.
В Самаре состоится выставочно-презентационная программа «Второе дыхание города»
Посвященная сохранению архитектурного наследия Самарской области.  Социум
50
13 ноября 2019  18:46
Принять участие могут студенты ВУЗов и СУЗов Самарской области не старше 25 лет
В Самарской области стартует «Школа студенческой весны «Art-Волга»
Принять участие могут студенты ВУЗов и СУЗов Самарской области не старше 25 лет  Социум
62
13 ноября 2019  18:02
Для гостей спецназовцы организовали обширную и интересную программу.
В отделе специального назначения «Мангуст» УФСИН СО прошел день открытых дверей
Для гостей спецназовцы организовали обширную и интересную программу.  Социум
85
Весь список

Здравоохранение
13 ноября 2019  11:33
Самарским участникам акции Стоп диабет расскажут о пользе ходьбы русских странников
Самарским участникам акции «Стоп диабет» расскажут о пользе ходьбы русских странников
Акция приурочена к Всемирному дню борьбы с диабетом. Здравоохранение
153
12 ноября 2019  14:51
К биоматериалам, из которых изготавливаются имплантаты, используемые для протезирования, предъявляются особые требования.
Российские ученые создали имплантаты, срастающиеся с натуральной костью
К биоматериалам, из которых изготавливаются имплантаты, используемые для протезирования, предъявляются особые требования.  Здравоохранение
324
11 ноября 2019  20:37
Михаил Ратманов обсудил с коллективом изменения в медучреждении.
Михаил Ратманов посетил Кинельскую центральную районную больницу
Михаил Ратманов обсудил с коллективом изменения в медучреждении.  Здравоохранение
338
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14752
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14626
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14594
Весь список
Туризм
12 ноября 2019  21:55
Как оформить гражданство Мальты: главные нюансы процедуры
Как оформить гражданство Мальты: главные нюансы процедуры
Оформление  мальтийского гражданства  с каждым годом становится все более востребованной процедурой среди иностранцев.  Туризм
29
12 ноября 2019  13:39
В Самаре пройдёт финал Национальной Премии в области событийного туризма Russian Event Awards - 2019
В Самаре пройдёт финал Национальной Премии в области событийного туризма «Russian Event Awards - 2019»
От Самары в финал прошли 10 проектов. Туризм
379
11 ноября 2019  19:58
Лучшие горящие туры по всему миру на любой вкус
 Итак, наконец-то вы со своим любимым отправляетесь в долгожданный отпуск. Если конечно, найдете путевку по разумной цене в нужное вам время.  Туризм
37
Весь список
Образование
13 ноября 2019  17:30
В компьютерных классах каждый остается один на один с заданием на экране монитора. Ни списать, ни подсмотреть – с вопросами не знакомы даже педагоги.
Пять школ Самарской области принимают участие во всероссийском исследовании по модели PISA
В компьютерных классах каждый остается один на один с заданием на экране монитора. Ни списать, ни подсмотреть – с вопросами не знакомы даже педагоги.  Образование
77
13 ноября 2019  16:28
Международный проект стал партнером Дома научной коллаборации опорного вуза.
«Умная Самара» теперь на площадке Политеха
Международный проект стал партнером Дома научной коллаборации опорного вуза.  Образование
108
13 ноября 2019  16:23
По мнению участников, информация, полученная на семинаре, поможет избежать ошибок при подготовке к созданию и функционированию будущих центров.
Педагоги Поволжского образовательного округа обменялись опытом работы в Центрах цифрового гуманитарного профилей «Точка роста»
По мнению участников, информация, полученная на семинаре, поможет избежать ошибок при подготовке к созданию и функционированию будущих центров.  Образование
119
Весь список

Культура
13 ноября 2019  12:54
В соцсетях собрали деньги, чтобы самарская студентка спела в Миланской опере
В соцсетях собрали деньги, чтобы самарская студентка спела в Миланской опере
Ее пригласили на главную партию в "Севильском цирюльнике". Культура
154
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
154
13 ноября 2019  09:20
Юных самарцев приглашают к участию в выставке Поэзия и каллиграммы
Юных самарцев приглашают к участию в выставке «Поэзия и каллиграммы»
Ее проводит Альсян Франсез Самара. Культура
155
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15396
Весь список
Мода
2 ноября 2019  17:55
Что выгоднее шить самому или купить в магазине
 Мы живем в мире широкого выбора, магазины пестрят новинками каждый месяц, устраивают грандиозные распродажи, но даже в этот момент порой сложно найти вещи,... Мода
82
23 октября 2019  13:47
Как изготавливают обручальные кольца на заказ?
Эксклюзив во всем — девиз многих современных молодых людей. Они стараются следить за собой, покупая оригинальные вещи и аксессуары, выбирают уникальные... Мода
121
25 сентября 2019  11:26
Феномен корейской косметики
Феномен корейской косметики
 Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
320
Весь список


Видео
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
154
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
491
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
630
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
457
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
334
28 октября 2019  09:53
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76.
В стране
414
Весь список

Фоторепортажи
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
425
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1457
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2055
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1406
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1701
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1877
Весь список

Мероприятия
В Самаре состоится выставочно-презентационная программа «Второе дыхание города»
В отделе специального назначения «Мангуст» УФСИН СО прошел день открытых дверей
В Самаре пройдут Дни азербайджанской культуры «Волга-Каспий: незримый мост мира»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные