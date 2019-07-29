В регионе более одной тысячи работников старшего поколения бесплатно получают новую профессию и повышают квалификацию
29 июля 2019 18:04
170
В мероприятии приняли участие представители региональной исполнительной власти, территориальных отделений федеральных органов и внебюджетных фондов, Государственной инспекции труда в Самарской области, Союза работодателей Самарской области, Федерации профсоюзов Самарской области, Торгово-промышленной палаты.
Цель рабочей группы – оперативное реагирование на изменения в социально-экономической сфере и принятие управленческих решений по ее устойчивому развитию.
На прошедшем совещании обсудили повышение конкурентоспособности на рынке труда и сохранение занятости людей старшего поколения.
Во вступительном слове Александр Фетисов отметил, что благодаря инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе принят комплекс мер социальной поддержки граждан данной категории. «Учитывая риски потери работы и сложности при трудоустройстве по достижении определенного возраста, региональным правительством утверждена «дорожная карта» по содействию занятости работников предпенсионного возраста, в рамках которой прорабатываются механизмы повышения конкурентоспособности людей старшего возраста», – сообщил он.
Единый подход включает в себя и работу по повышению качества подготовки кадров, в первую очередь, среди людей старшего поколения, настроенных на профессиональное долголетие.
Эти задачи также связаны с задачами национальных проектов. Одним из мероприятий нацпроекта «Демография» является всесторонняя поддержка старшего поколения, в том числе среди работников возрастной категории 50+.
Так, в рамках нацпроекта будет организовано обучение свыше тысячи граждан предпенсионного возраста с целью повышения их конкурентоспособности на рынке труда. На 2019 год предусмотрены средства в размере 73,6 млн рублей из федерального и областного бюджетов.
По информации министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, реализация мероприятия предусматривает два механизма:
– предоставление субсидий работодателям в целях возмещения затрат на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников предпенсионного возраста;
– организация обучения граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости.
В настоящее время заключены договоры на обучение 1096 работников (102% от плановой численности участников мероприятия) таких предприятий региона, как ПАО «АВТОВАЗ», АО «РКЦ «Прогресс», АО «Лада – ИМИДЖ», АО «Самарских электромеханический завод», ООО «Самарский стройфарфор», ЗАО «АКОМ», ООО «ТПВ РУС» и т.д. Приступили к обучению 407 человек.
Обучение организовано как по рабочим профессиям, так и по специальностям служащих с учетом производственной потребности работодателей. В настоящее время обучение осуществляется по направлениям: слесарь-сборщик, слесарь МСР, тракторист-машинист, токарь, слесарь по ремонту автомобилей, финансовое планирование и бюджетирование в организации, управление персоналом, контрактный управляющий, архивное дело.
Кроме того, активно прорабатывается вопрос вовлечения в эту работу и муниципальных предприятий. Так, в настоящее время участвуют в мероприятии 7 предприятий, ожидается заключение договоров еще с 16 организациями на обучение работников предпенсионного возраста.
Помимо нацпроекта «Демография», работа с людьми старшего возраста, желающих продолжить или возобновить трудовую жизнь, продолжается и в рамках основной деятельности службы занятости. Своими результатами на совещании поделился центр занятости Самары.
Наиболее эффективной формой является проведение индивидуальной работы с гражданами данной категории. С сентября 2018 года в центре занятости для граждан предпенсионного возраста работает консультационный пункт по вопросам трудоустройства, обучения, открытия собственного дела, а также вопросам соблюдения предусмотренного трудовым законодательством запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста. С начала 2019 года в центр занятости обратились 762 гражданина данной категории, все получили индивидуальные консультации.
По результатам проведенной в текущем году работы были трудоустроены 214 граждан, получили профориентационные услуги 584 гражданина, было организовано временное трудоустройство 92 граждан данной категории, 2 открыли собственное дело, приступили к обучению 12 человек из числа безработных. Проводятся специализированные ярмарки вакансий.
В заключение Александр Фетисов обратил внимание членов рабочей группы на необходимость продолжения межведомственного взаимодействия, а также работы по максимальному охвату предприятий Самарской области, на которых осуществляют работу люди предпенсионного возраста, профобучению данной категории, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
29 июля 2019 22:30В прямом эфире расскажут, что делать, если привлекают к ответственности за публикации в интернете
Эксперты разберут реальные кейсы, дадут практические советы и рекомендации, как не попасть под статью. Социум
68
29 июля 2019 20:33
Что составляет примерно 6% всего отечественного автопарка на 1 января 2019 года. Социум
121
29 июля 2019 19:38
Участники поблагодарили Полпредство ПФО и региональные власти за слаженную организацию работы форума. Социум
136
Здравоохранение
29 июля 2019 16:24
Первыми посетителями выездного процедурного кабинета стали «серебряные волонтёры». Здравоохранение
225
29 июля 2019 14:11
Руководитель ведомства рассказал участникам о том, как идет реализация национального проекта «Здравоохранение» на территории нашего региона. Здравоохранение
221
28 июля 2019 13:03
Время прибытия на вызов бригад скорой медицинской помощи — не более 20 минут. Здравоохранение
439
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14106
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14128
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14282
Туризм
26 июля 2019 12:11
Это обусловлено большим количеством дачных массивов и коттеджных поселков, а также летними мероприятиями. Туризм
385
24 июля 2019 13:33
Активнее всего горожане интересовались покупкой чемоданов в июне. Туризм
305
24 июля 2019 12:52
За все дни фестиваля на него приехало порядка 30 тыс. гостей. Туризм
286
Образование
29 июля 2019 16:31
Ученый с мировым именем расскажет об энергетике перспективных материалов. Образование
163
27 июля 2019 14:38
За которые людям должно быть стыдно. Образование
644
26 июля 2019 12:53
Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства. Образование
410
Культура
29 июля 2019 12:54
Проект стартовал 28 марта под патронатом полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Культура
222
29 июля 2019 11:33
Фильм-победитель будет озвучен на церемонии закрытия Фестиваля в Москве. Культура
229
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
407
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14871
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14379
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
1080
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1555
Видео
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
454
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
331
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
500
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
431
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
344
15 июля 2019 12:52
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева. Спорт в регионе
479
Фоторепортажи
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
407
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
709
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
779
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
682
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
888
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
890
Мероприятия