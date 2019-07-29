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Новости /  Общество /  Социум  

В регионе более одной тысячи работников старшего поколения бесплатно получают новую профессию и повышают квалификацию

29 июля 2019 18:04
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Цель рабочей группы – оперативное реагирование на изменения в социально-экономической сфере и принятие управленческих решений по ее устойчивому развитию.
26 июля состоялось заседание межведомственной рабочей группы по мониторингу социально-экономической ситуации и занятости населения в Самарской области под председательством заместителя председателя Правительства Самарской области Александра Фетисова.

В мероприятии приняли участие представители региональной исполнительной власти, территориальных отделений федеральных органов и внебюджетных фондов, Государственной инспекции труда в Самарской области, Союза работодателей Самарской области, Федерации профсоюзов Самарской области, Торгово-промышленной палаты.

Цель рабочей группы – оперативное реагирование на изменения в социально-экономической сфере и принятие управленческих решений по ее устойчивому развитию.

На прошедшем совещании обсудили повышение конкурентоспособности на рынке труда и сохранение занятости людей старшего поколения.

Во вступительном слове Александр Фетисов отметил, что благодаря инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе принят комплекс мер социальной поддержки граждан данной категории. «Учитывая риски потери работы и сложности при трудоустройстве по достижении определенного возраста, региональным правительством утверждена «дорожная карта» по содействию занятости работников предпенсионного возраста, в рамках которой прорабатываются механизмы повышения конкурентоспособности людей старшего возраста», – сообщил он.

Единый подход включает в себя и работу по повышению качества подготовки кадров, в первую очередь, среди людей старшего поколения, настроенных на профессиональное долголетие.

Эти задачи также связаны с задачами национальных проектов. Одним из мероприятий нацпроекта «Демография» является всесторонняя поддержка старшего поколения, в том числе среди работников возрастной категории 50+.

Так, в рамках нацпроекта будет организовано обучение свыше тысячи граждан предпенсионного возраста с целью повышения их конкурентоспособности на рынке труда. На 2019 год предусмотрены средства в размере 73,6 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

По информации министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, реализация мероприятия предусматривает два механизма:

– предоставление субсидий работодателям в целях возмещения затрат на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников предпенсионного возраста;

– организация обучения граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости.

В настоящее время заключены договоры на обучение 1096 работников (102% от плановой численности участников мероприятия) таких предприятий региона, как ПАО «АВТОВАЗ», АО «РКЦ «Прогресс», АО «Лада – ИМИДЖ», АО «Самарских электромеханический завод», ООО «Самарский стройфарфор», ЗАО «АКОМ», ООО «ТПВ РУС» и т.д. Приступили к обучению 407 человек.

Обучение организовано как по рабочим профессиям, так и по специальностям служащих с учетом производственной потребности работодателей. В настоящее время обучение осуществляется по направлениям: слесарь-сборщик, слесарь МСР, тракторист-машинист, токарь, слесарь по ремонту автомобилей, финансовое планирование и бюджетирование в организации, управление персоналом, контрактный управляющий, архивное дело.

Кроме того, активно прорабатывается вопрос вовлечения в эту работу и муниципальных предприятий. Так, в настоящее время участвуют в мероприятии 7 предприятий, ожидается заключение договоров еще с 16 организациями на обучение работников предпенсионного возраста.

Помимо нацпроекта «Демография», работа с людьми старшего возраста, желающих продолжить или возобновить трудовую жизнь, продолжается и в рамках основной деятельности службы занятости. Своими результатами на совещании поделился центр занятости Самары.

Наиболее эффективной формой является проведение индивидуальной работы с гражданами данной категории. С сентября 2018 года в центре занятости для граждан предпенсионного возраста работает консультационный пункт по вопросам трудоустройства, обучения, открытия собственного дела, а также вопросам соблюдения предусмотренного трудовым законодательством запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста. С начала 2019 года в центр занятости обратились 762 гражданина данной категории, все получили индивидуальные консультации.

По результатам проведенной в текущем году работы были трудоустроены 214 граждан, получили профориентационные услуги 584 гражданина, было организовано временное трудоустройство 92 граждан данной категории, 2 открыли собственное дело, приступили к обучению 12 человек из числа безработных. Проводятся специализированные ярмарки вакансий.

В заключение Александр Фетисов обратил внимание членов рабочей группы на необходимость продолжения межведомственного взаимодействия, а также работы по максимальному охвату предприятий Самарской области, на которых осуществляют работу люди предпенсионного возраста, профобучению данной категории, передает пресс-служба облправительства. 
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