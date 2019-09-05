В региональном штабе ОНФ обсудят вопросы реализации национального проекта «Образование»

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На заседании под председательством сопредседателя ОНФ в Самарской областиобсудят вопросы реализации национального проекта «Образование» на территории Самарской области.О развитие кооперации образования, науки и производства в интересах экономики региона на базе Научно-образовательного центра Самарской области (НОЦ) расскажет советник губернатора Самарской области, генеральный директор АНО «Институт регионального развития». Министр образования Самарской области Виктор Акопьян доложит о промежуточныхитогах в работе ведомства по достижению стоящих перед Самарской областью целей и задач в рамках реализации нацпроекта «Образование». По вопросам взаимодействия с Региональным отделением ОНФ при реализации нацпроекта «Образование» на территории губернии выскажется Уполномоченный по правам ребенка в Самарской областиИтоги работы тематической площадки «Образование» регионального отделения Общероссийского народного фронта в Самарской области за первое полугодие 2019 года и реализации проекта ОНФ «Профстажировки 2.0» на территории Самарской области подведётНапомним, Самарская область для «Профстажировки 2.0» – совместного проекта АНО «Россия – страна возможностей» и Общероссийского народного фронта, является ключевым пилотным регионом, который одним из первых откликнулся на инициативу и разместил наибольшее количество кейсов. Губернатор Самарской области поддержал «Профстажировки 2.0», подписав 13 июня этого года соответствующее соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту,призванному объединить талантливых студентов и ведущих работодателей, помогая будущим специалистам готовить дипломные и курсовые работы не «в стол», а по конкретным задачам компаний. Партнеры-работодатели уже разместили для них практико-ориентированные задания – кейсы, доступные на сайте профстажировки.рф. На основании этих заданий студенты готовят курсовые и дипломные работы.«Во многом от тех результатов, которые получат от Самарской области, − пионера в освоении самых прогрессивных идей, будет зависеть будущее всеговсероссийского проекта в иных субъектах Российской Федерации. Мы рады тому, что помимо ОНФ и другие заинтересованные стороны, такие, например, как «Институт регионального развития» Самарской области, который был определён в качестве управляющей компании Научно-образовательного центра, готовы активно включаться в реализацию проекта «Профстажировки 2.0» в самых разных форматах», - отметил Павел Покровский, передает пресс-служба облправительства.