В распределительном тираже государственной лотереи тольяттинец стал миллионером

В пятницу, 21 августа, в 22:00 по московскому времени состоялся грандиозный розыгрыш «Гослото «4 из 20». В ходе 2184-го тиража была распределена часть огромного накопленного суперприза. Общая сумма выигрышей составила 847 500 768 рублей.
По итогам распределительного тиража в стране появились 26 новых лотерейных миллионеров. Среди них и житель Тольятти. Счастливчик выиграл 1 464 520 рублей, потратив на билет 300 рублей.
Удача также улыбнулась жителям Москвы, Белгорода, Набережных Челнов, Санкт-Петербурга, Владивостока, Казани, Краснодара и Ижевска.
Распределительный тираж
— это розыгрыш, в котором суперприз или его часть делится между всеми победителями розыгрыше, если никто не становится обладателем суперприза. Периодичность таких тиражей регулируется федеральным законом «О лотереях». Они проводятся не реже раза в год, если в течение этого периода никто не выигрывает суперприз.
Проверить результаты розыгрышей можно на сайте лотерейного супермаркета www.stoloto.ru
, а уточнить всю информацию о получении выигрыша — по телефону 8 900 555-00-55, передает пресс-служба "Столото".
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