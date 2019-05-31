В рамках проекта «Культурное сердце России» в Самаре пройдёт более 300 мероприятий

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В 2019 году по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова реализуется общественный проект «Культурное сердце России». Этот проект дает шанс жителям региона принять самое активное участие в формировании культурной программы своих муниципалитетов на лето 2019 года.В ходе проекта прошло два этапа опроса общественного мнения. Первый этап проводился муниципальными учреждениями культуры городского округа Самара, второй этап – волонтерами муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Самарский Дом молодежи» на оживленных улицах города, площадях, в торговых центрах.Самарцам предложили ответить на вопросы о том, как и где им хотелось бы проводить свой досуг, какой формат мероприятий им наиболее интересен, какие мероприятия они хотели бы посетить в своем городе или поселке. И главное, в каком качестве жители видят себя на этих мероприятиях: простого зрителя или активного участника — волонтера, организатора, артиста и т.д.C мнения горожан сформирована летняя афиша мероприятий проекта «Культурное сердце России» на территории Самары. С мая по сентябрь планируется провести больше 300 мероприятий с участием более 50 000 человек, передает пресс-служба горадминистрации.