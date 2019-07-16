В рамках нацпроекта «Демография» центры социального обслуживания населения СО получили новые спецавтомобили
16 июля 2019 15:14
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В настоящее время в Самарской области действует 103 мультидисциплинарные бригады, в которые входят медицинские работники и сотрудники социальных служб, из них 91 бригада работает на селе. Закупка новых автомобилей позволит сформировать еще 31 бригаду. Транспорт необходим для перевозки людей «серебряного возраста» в медицинские учреждения.
По словам водителей, техника надежная и очень нужная людям. Каждый автомобиль оборудован электроподъемником грузоподъемностью 380 килограммов, что позволяет быстро и комфортно поднять в машину человека в инвалидной коляске вместе с сопровождающим. Вместимость автомобиля – 8 человек, включая двух – на инвалидных колясках.
Рады поступившей в рамках нацпроекта технике и «серебряные волонтеры». Именно они помогают пожилым людям, которым сложно самостоятельно добраться до больницы, воспользоваться транспортом.
«Пожилые люди из дальних поселков добирались в районный центр с большим трудом. Иногда приходилось нанимать такси, но для пожилых это дорого. Родственников просили довезти, но это тоже не всегда получается, если они где-нибудь в Самаре живут. А сейчас будет очень удобно. Это будет большим подспорьем людям, у которых проблемы со здоровьем», – поделилась Людмила Глушко, волонтер «серебряного возраста» из Приволжья.
Ключи от новых машин по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова передал заместитель председателя регионального Правительства Александр Фетисов.
«Одна из важнейших задач, поставленных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, – повышение продолжительности жизни наших граждан, – подчеркнул зампред регионального Правительства. – Эти машины позволят осуществить транспортную доступность медицинской помощи, а значит сохранить н здоровье и жизни наших земляков».
В этом году транспорт будет активно задействован и для доставки людей на профосмотры. «Уже в этом году мы планируем осуществить охват профосмотрами, включая диспансеризацию, не менее 23% представителей старшего поколения, а к 2024 году диспансеризацией будет охвачено не менее 70% населения старше 65 лет», – отметил Александр Фетисов.
Уже в ближайшее время в районы области поступят еще 5 машин. Их закупят на средства, сэкономленные на торгах по основной партии, дополнительная поддержка поступит и из федерального бюджета, передает пресс-служба облправительства.
Фото: пресс-служба облправительства
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