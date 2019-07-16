В рамках нацпроекта «Демография» центры социального обслуживания населения СО получили новые спецавтомобили

118

В настоящее время в Самарской области действует 103 мультидисциплинарные бригады, в которые входят медицинские работники и сотрудники социальных служб, из них 91 бригада работает на селе. Закупка новых автомобилей позволит сформировать еще 31 бригаду. Транспорт необходим для перевозки людей «серебряного возраста» в медицинские учреждения.По словам водителей, техника надежная и очень нужная людям. Каждый автомобиль оборудован электроподъемником грузоподъемностью 380 килограммов, что позволяет быстро и комфортно поднять в машину человека в инвалидной коляске вместе с сопровождающим. Вместимость автомобиля – 8 человек, включая двух – на инвалидных колясках.Рады поступившей в рамках нацпроекта технике и «серебряные волонтеры». Именно они помогают пожилым людям, которым сложно самостоятельно добраться до больницы, воспользоваться транспортом.«Пожилые люди из дальних поселков добирались в районный центр с большим трудом. Иногда приходилось нанимать такси, но для пожилых это дорого. Родственников просили довезти, но это тоже не всегда получается, если они где-нибудь в Самаре живут. А сейчас будет очень удобно. Это будет большим подспорьем людям, у которых проблемы со здоровьем», – поделилась, волонтер «серебряного возраста» из Приволжья.Ключи от новых машин по поручению губернатора Самарской областиа передал заместитель председателя регионального Правительства«Одна из важнейших задач, поставленных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, – повышение продолжительности жизни наших граждан, – подчеркнул зампред регионального Правительства. – Эти машины позволят осуществить транспортную доступность медицинской помощи, а значит сохранить н здоровье и жизни наших земляков».В этом году транспорт будет активно задействован и для доставки людей на профосмотры. «Уже в этом году мы планируем осуществить охват профосмотрами, включая диспансеризацию, не менее 23% представителей старшего поколения, а к 2024 году диспансеризацией будет охвачено не менее 70% населения старше 65 лет», – отметил Александр Фетисов.Уже в ближайшее время в районы области поступят еще 5 машин. Их закупят на средства, сэкономленные на торгах по основной партии, дополнительная поддержка поступит и из федерального бюджета, передает пресс-служба облправительства.Фото: пресс-служба облправительства