В рамках акции «Добрый знак» в ИК-5 и ИК-15 высажены плодовые деревья и кустарники

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Перед посадкой фруктовых деревьев и кустарников состоялся митинг. Выступившие на нем врио начальника УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Денис Шматов, Павел Покровский и другие отмечали, что озеленение территорий колоний не только преображает их в лучшую сторону, но и служит социальной адаптации осужденных, которые участвуют в этой работе.Старт акции «Добрый знак» был дан несколько лет назад в ИК-15, где члены Общественного совета посадили фруктовые деревья. Сами растения предоставила Вера Глухова.На этот раз плодовые деревья, кустарники и цветы были высажены возле штабов исправительных учреждений, административно-хозяйственной зоне.Как сказал полковник внутренней службы Денис Шматов, озеленение исправительных учреждений в рамках акции «Добрый знак» будет продолжено. В этом надеемся на помощь самарской общественности., передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области