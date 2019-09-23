В рамках Всемирного дня чистоты и проекта «Сделаем!» волонтеры убрали мусор на территории возле озера Первый затон в Самаре

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Силами добровольцев с берега озера в этот день было собрано свыше 1000 мешков (12 кубометров) твердых коммунальных отходов, вывоз и утилизацию которых обеспечил региональный оператор. Во время очистки прибрежной территории участники использовали инвентарь, предоставленный департаментом городского хозяйства и экологии администрации г.о. Самара.В конце уборки для всех участников субботника работала полевая кухня. Во время перекуса все добровольцы использовали принесенную из дома многоразовую посуду. Соответствующее объявление было заранее сделано организаторами субботника, которые уверены в том, что отказ от пластиковых столовых приборов будет способствовать сохранению чистоты окружающей среды.«Практикой проведения субботников ООО «ЭкоСтройРесурс» будет заниматься и в дальнейшем. Особенно приятно, что активное участие в таких акциях принимает молодежь. Благодаря этому у подрастающего поколения формируется ответственное отношение к состоянию родного края. Организуя такие мероприятия, мы очень надеемся на то, что все жители области поймут, насколько важно ежедневно поддерживать чистоту не только в своих домах, но и на улицах городов и сел, во время выездов на природу. При высоком уровне экологической культуры населения потребность в организации таких субботников просто отпадет», - отметил директор ООО «ЭкоСтройРесурс» Михаил Захаров.Самарская область стала одним из 70 регионов нашей страны, где в этот день прошли подобные акции. А во всем мире в акции приняли участие миллионы людей из более чем 150 стран. Добровольцы наводили порядок главным образом в природных зонах (в лесах, на полянах, на прибрежных территориях).«Мы всегда стараемся, чтобы наша родная Самара была чище и краше, поэтому приняли участие в этой акции. Наши ребята сразу откликнусь на этопредложение и на субботнике активно включились в работу», – поделился Алексей Струздюмов, студент Самарскогоуниверситета.В рамках Всемирного дня чистоты, помимо волонтерских уборок, прошли также просветительские мероприятия, передает пресс-служба облправительства.Фото: пресс-служба облправительства