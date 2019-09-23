В рамках Всемирного дня чистоты и проекта «Сделаем!» волонтеры убрали мусор на территории возле озера Первый затон в Самаре
23 сентября 2019 14:18
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Силами добровольцев с берега озера в этот день было собрано свыше 1000 мешков (12 кубометров) твердых коммунальных отходов, вывоз и утилизацию которых обеспечил региональный оператор. Во время очистки прибрежной территории участники использовали инвентарь, предоставленный департаментом городского хозяйства и экологии администрации г.о. Самара.
В конце уборки для всех участников субботника работала полевая кухня. Во время перекуса все добровольцы использовали принесенную из дома многоразовую посуду. Соответствующее объявление было заранее сделано организаторами субботника, которые уверены в том, что отказ от пластиковых столовых приборов будет способствовать сохранению чистоты окружающей среды.
«Практикой проведения субботников ООО «ЭкоСтройРесурс» будет заниматься и в дальнейшем. Особенно приятно, что активное участие в таких акциях принимает молодежь. Благодаря этому у подрастающего поколения формируется ответственное отношение к состоянию родного края. Организуя такие мероприятия, мы очень надеемся на то, что все жители области поймут, насколько важно ежедневно поддерживать чистоту не только в своих домах, но и на улицах городов и сел, во время выездов на природу. При высоком уровне экологической культуры населения потребность в организации таких субботников просто отпадет», - отметил директор ООО «ЭкоСтройРесурс» Михаил Захаров.
Самарская область стала одним из 70 регионов нашей страны, где в этот день прошли подобные акции. А во всем мире в акции приняли участие миллионы людей из более чем 150 стран. Добровольцы наводили порядок главным образом в природных зонах (в лесах, на полянах, на прибрежных территориях).
«Мы всегда стараемся, чтобы наша родная Самара была чище и краше, поэтому приняли участие в этой акции. Наши ребята сразу откликнусь на это
предложение и на субботнике активно включились в работу», – поделился Алексей Струздюмов, студент Самарского
университета.
В рамках Всемирного дня чистоты, помимо волонтерских уборок, прошли также просветительские мероприятия, передает пресс-служба облправительства.
Фото: пресс-служба облправительства
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