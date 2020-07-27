В работе интернет-сервисов Сбербанка произошел сбой

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По информации сервиса, на 13:05 мск было зафиксировано 685 отзывов. В частности, 80% пользователей жаловались, что не имеют возможности перевести средства, 13% не могли войти в систему, а 5% отмечали невозможность перевода денег со счета.Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодаре и Екатеринбурге.ТАСС направил запрос в пресс-службу Сбербанка."В течение нескольких минут некоторые клиенты могли столкнуться с затруднениями при использовании приложения Сбербанк Онлайн. В настоящее время все системы работают в штатном режиме. Приносим клиентам извинения за доставленные неудобства".